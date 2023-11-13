柯文哲與李全教同框 民進黨：兩天過去黃國昌一句話不敢吭
民眾黨總統參選人柯文哲日前與立委參選人李全教同台，兩人互祝勝選遭諷是「黑白配」，對此民進黨發言人林楚茵今（13）日表示，選舉是面照妖鏡，讓柯文哲不演了，撕下佯裝白色力量的假面具，不只跟李全教同台，柯文哲因為蔡正元，為過去挺太陽花致歉，還有前立委黃國昌也是，為了能夠獲民眾黨不分區立委提名，柯文哲同台李全教兩天過去，黃國昌一句話不敢吭，完全忘了自己臉書曾痛批李全教涉賄選案是恬不知恥，雙標至此有夠離譜。
記者陳威叡／台北報導
林楚茵指出，李全教的黑金背景全台無人不知、無人不曉，是全台首位涉及議員、議長雙重賄選案遭判刑確定的人，甚至還入監服刑。柯文哲一向高舉進步大旗，嘴上用高標準批評民進黨貪污，自己卻是為了選舉利益，迫不及待撕下進步的假面具，露出力挺黑金貪污的真面目。此舉根本是黑白配挺黑金，試問這就是柯文哲及民眾黨的核心價值嗎？
另黃國昌傳出將列民眾黨不分區名單，林楚茵批評，黃國昌過去痛批李全教的言論歷歷在目。今年3月時，李全教聲稱自己「沒賄選過，一輩子清白」，當時黃國昌痛批是「他到底活在什麼平行時空？還是準備公然侮辱全台灣社會的集體記憶？」，更痛罵李全教賄選案是遭有罪判決確定的。這種恬不知恥的喊冤，證明國民黨發言人拿「已服完刑」來搪塞台灣社會是「笑話一場」。
林楚茵說，遺憾的是，當時的黃國昌不見了，到今天為止，柯文哲同台李全教已經兩天過去，黃國昌一句話不敢吭，套用他自己的話來說，難道柯文哲、黃國昌這兩個人也是在公然侮辱台灣社會的集體記憶，「難道是為了不分區的安全名單，道德價值全部都可以不要？」