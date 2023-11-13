趙少康再提全民調7大建議　喊話要「好合」不要「苟合」

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趙少康說，最近大家都在熱議到底要不要全民調，現在時間也不多了，他直言，自己很早就說過「藍白合才會贏」，他也曾拋出，因為國民黨深具政黨實力，因此，柯文哲要讓侯友宜5個百分點，且在他提出後，民眾黨總統參選人柯文哲馬上說要讓3個百分點，在誤差範圍內都算他輸。
趙少康強調，現在民調越來越難做，除了市話跟手機佔比多少是問題，抽樣、訪員、題目、執行都可能產生誤差，更重要的是，若找五間民調公司，只要其中一間跟其他間做出來結果差很多，結果就會不一樣。
「我到現在還沒有看過任何一個國家、政黨的總統是用民調決定」，趙少康認為，但如果真要用民調，至少要避免發生弊端，這是最卑微的要求。
趙少康說，如果要藍白合，就要「好合」，不能「苟合」、「亂合」，也許規則不是完全滿意，但是，如果全民調方式也許有機會贏，那就願意，如果提出的規則能確定是你贏我輸，那就沒人會接受次規則。
蓋洛普總經理吳立嫣則強調，民調應該是給任何人當作參考，絕對不能被操控，民調從母體來看，因為市話、市話母體來源有誤差，「誤差是應該要互補的，這就是這些年談到手機、市話要合併」。她也強調，手機、市話各自計算誤差，才能避免失真，且加權不可過大，否則將導致加權偏誤。
趙少康提出7點注意事項：
1、雙方各推3人組成監督小組，切實監督各民調公司的抽樣、問卷設計、執行、統計等。
2、如何防止綠營干擾灌票？
3、手機佔比20％，避免過度扭曲。
4、第一家公司的抽樣樣本，由第二家執行調查。
5、每家民調結果算一票，不可加在一起平均，避免一家過高或過低，影響其他家的結果。
6、手機、市話各自計算誤差，在誤差範圍內算平手，各得一票。
7、加權不可過大，導致加權偏誤。