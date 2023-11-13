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天冷感冒、過敏大爆發！鼻涕倒流狂咳　醫：靠「4招」小孩睡好覺

▲冷空氣來襲，不少孩童開始過敏、咳嗽、鼻涕倒流，入夜鼻塞咳不停、整晚哭鬧，甚至影響白天大人小孩上班上課。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲冷空氣來襲，不少孩童開始過敏、咳嗽、鼻涕倒流，入夜鼻塞咳不停、整晚哭鬧，甚至影響白天大人小孩上班上課。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者張志浩／綜合報導

隨季節交替，冷空氣不斷南下威脅，台灣氣溫也逐步下探，對家長來說，不少孩童出現過敏、咳嗽、鼻涕倒流的情況，不僅入夜睡不著覺、哭鬧不休，白天也影響上班上課。過敏專科及兒科專科醫師王韋力提醒，現值秋冬過敏、感冒大爆發的期間，建議要替孩子戴上口罩，並讓孩子攝取充足影養、養成運動習慣提升免疫力，早晚也要安排不同保暖程度的穿搭，以防溫差大帶來的威脅。

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入夜是過敏感冒高峰！醫教睡前4招

針對最讓家長頭痛的「鼻涕症狀影響睡眠」，王韋力分享，由於入夜是過敏、感冒症狀最高峰，睡覺前若能「將鼻涕清出來最好」，否則也可用「溫熱毛巾敷鼻子」緩和，睡覺時建議將「枕頭墊高一點」，以免過平的睡姿導致鼻涕繼續逆流，但若無法改善，還是要適時透過藥物協助。

▲兒醫示警近期7大病毒齊發，不只小兒科爆滿，不少孩子更因咳嗽咳到必須住院。（圖／記者黃韻文攝）
▲秋冬轉換季節是過敏、感冒、氣喘的高峰期，尤其是近期流感、新冠、腺病毒、呼吸融合病毒、黴漿菌等都在流行之際。（圖／記者黃韻文攝）
醫師：日夜溫差7度以上就易過敏

王韋力指出，秋冬的轉換季節是過敏、感冒、氣喘的高峰期，以過敏來說，日夜溫差只要達到攝氏7度就會出現，且由於風向影響，不少地區空污嚴重也間接導致過敏加劇；無論大人或小孩，早晚出門都還是建議要戴上口罩，避免冷空氣直接接觸鼻黏膜。而在保暖上，白天氣溫回升時可脫下外套，但早晚穿搭衣物應更加保暖。

醫教「感冒、過敏」如何分辨

王韋力提及，鼻塞、鼻涕倒流等症狀，無論是感冒或過敏都可能出現，一般來說，若症狀在早晚較明顯時，就是過敏的機率大；若整天都出現鼻塞、鼻涕倒流，且顏色為黃綠色，那就是感冒，家長可先觀察一段時間後，確認孩子狀況再就醫，尤其是近期流感、新冠、腺病毒、呼吸融合病毒、黴漿菌等都在流行之際，要特別關注孩子身體狀況。

秋冬必備家電：除濕機

王韋力說明，除了氣溫外，外出的空污和室內環境影響也要重視，平時應把環境清潔乾淨，必要時使用吸塵器、空氣清淨機等家電輔助，且研究指出，濕度在60%以上，就會導致過敏好發，因此除濕機在秋冬也相當重要。

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