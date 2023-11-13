日圓貶破151！換匯再破底現0.2168元 專家建議到這價位可大膽換
便宜日圓你換了嗎？由於日圓兌美元一直貶，今（13）日早盤來到151.69價位，新台幣兌美元則一度回升，也使得日圓兌新台幣換匯價再破底，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2168元的一年新低價，若以換新台幣5萬元來說，與疫情前換匯高點0.2797元相較，可以多換5萬1865日圓現鈔，折合新台幣1萬1244元；若與今年5月16日收盤高點0.2304元相較，也可多換1萬3614日圓現鈔，約新台幣2951元。
記者顏真真／台北報導
凱基銀行財富管理處副總經理鄧志豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓貶不停，最主要原因就是日本央行的態度，日本前首相安倍晉三於2012年12月上任後，為活化日本經濟，提出「安倍經濟學」經濟政策，並射出「3支箭」，主要就是透過日圓貶值，增加企業競爭力，尤其日本很多跨國企業，日圓貶值對日本跨國企業盈餘是有幫助，這也可從日股與日圓表現也可看出。
也因此，他認為，日本不會輕言放棄日圓貶值策略，即便目前日本國內也有通膨壓力，透過日圓貶值某程度慢慢解決這問題，當然，要抑制通膨還是要考慮升息，可是一旦升息結束貨幣政策，日圓就會變強勢，這也是日本政府所不樂見，因此，目前日本央行只是小小調整殖利率曲線控制（YCC），而且即使市場預期明年日本政府會調整貨幣政策，預期也只是從負利率調整為零利率，主要還是希望日圓往相對弱勢貶值方向走，。
目前來看，日圓已貶破150兌1美元，甚至已來到151價位，不過，鄧志豪認為日圓貶值速度已沒有過去那麼快速，預期還是在維持在150之上，將在150至160間盤整。至於想換匯的人還要等嗎？他說，由於日圓與新台幣走勢幾乎相同，日圓貶、新台幣也會貶，因此，若是旅遊換匯需求，建議只要看到1、2天日圓匯率有變化，就可大膽放心去換，只要低於0.22元都是不錯換匯價位。在投資部分，鄧志豪表示，除非是看好日股想換日圓投資，但因日股是單一國家股市且屬積極投資商品，投資比重要控制，建議投資占比約1至2成。