NBA／Wembanyama談馬刺5連敗！認自己每場比賽都該保持侵略性
聖安東尼奧馬刺今（13日）在主場以113:118遭邁阿密熱火逆轉吞下近期5連敗，此戰馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama雖繳出18分、11籃板、7助攻的「準大三元成績」，但整場發生多達7次失誤，Wembanyama賽後訪問時也坦言，球隊面對現在的處境自己還有許多地方需要修正，尤其是每場比賽都該保持侵略性。
記者張志宇/綜合報導
Wembanyama賽後直言，「每場比賽我都應該保持侵略性，尤其是像今天面對熱火這種強隊，面對他們時團隊還有許多事情需要做修正，他們非常的有紀律，無論攻守兩端，但我認為面對他們必須保持侵略性，這更是我每場比賽的首要目標。」
本戰第三節打完，馬刺以84:82領先進到末節，且來到末節馬刺一度將領先分差拉大至12分，但熱火隨即打出15:3攻勢，一舉將比分追平至103:103平手，並在1分53秒時靠著Josh Richardson 命中3分逆轉，終場就以118:113逆轉馬刺拿下5連勝，馬刺則是吞下5連敗。
馬刺Victor Wembanyama今共上陣34分鐘，全場22投8中、三分球9投2中，抓下11個籃板與送出7次助攻、1抄截、1火鍋，但發生多達7次失誤，正負值為+5。