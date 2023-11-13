LOL世界賽／T1淘汰JDG！攝影要求「比倒讚」 Faker神反應被讚翻
S13 LOL 世界賽4強昨（12）日結束賽程，由 Faker 領軍的 T1 成功以3比1淘汰中國 LPL 王者 JDG，不僅連兩年打進世界賽決賽、維持對 LPL 的不敗金身，也斬斷 JDG 期盼在今年達成冠軍大滿貫的「燦金之路」，而昨日賽後也掀起許多討論，其中一段 Faker 獲勝後被現場攝影師要求「比倒讚」的影片流出，片段中 Faker 超高風度的反應，讓粉絲們看完狂讚直呼，「神之所以為神，就是這個原因。」
記者張志浩／綜合報導
LOL 世界賽在每場賽事結束後，官方都會有攝影師到獲勝隊伍面前紀錄畫面，昨日 T1 擊敗 JDG 後，一名工作人員拿著相機與 Faker 的互動影片掀起熱議，只見 Faker 先是豎起大拇指表示喜悅，隨後攝影師為求更熱血的畫面，比出「倒讚」手勢希望 Faker 配合，而 Faker 下一秒展現超高風度，先是頻頻搖頭拒絕，並再比出一次「正讚」和手指鏡頭，滿足攝影師的畫面需求。
片段曝光後，在國內外各大社群引爆討論，玩家們紛紛留言，「這真的是風度的展現」、「李哥人品無敵」、「完全能理解Faker在全球能有這麼高人氣的原因」、「永遠不會敗人品，這夜市能在賽場打這麼多年的原因吧」、「在場上殺翻，場下又謙虛到令人敬佩，雞皮疙瘩都起來了」。
事實上，Faker 良好的電競選手形象早已深植粉絲內心，雖然自己坐擁3座世界賽冠軍，但平時仍努力不懈訓練精進技術，身為隊伍中的老大哥也總是能扮演好領袖角色，更難得的是，每當 Faker 在賽場外或機場與粉絲見面，也總是邊走邊敬禮，難怪會被視為「神一般的存在」。
S13 LOL 世界賽在 T1 晉級後，將於下週日（11月19日）進行最終冠軍賽，T1 對手為 LPL 勁旅 WBG，Faker 要挑戰個人第4座冠軍，T1 也將以去年亞軍的原班人馬，期盼在冠軍賽上一雪前恥。