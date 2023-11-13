遭控接受博弈大亨招待「澳門桃色行」 鄭文燦：提告遏制低級抹黑
國民黨立委參選人林國春今（13）日指控行政院副院長鄭文燦，昔接受博弈大亨招待與數名中國籍小姐喝花酒，還與非法吸金136億元判決確定的詐騙集團首腦秦庠鈺同桌吃飯。對此鄭文燦回應表示，林國春缺乏事證情況下，以變音方式加上P圖就當作證據，進一步任意編故事，偽造情節，批評是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑，這種超級奧步已是真實惡意行為，將委託律師提出告訴，遏制低級抹黑。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨立委參選人林國春指控接受博弈大亨招待「澳門桃色行」，鄭文燦立即發出三點聲明澄清，首先關於網路流傳的影像，已聲明影中人不是他，並已委請律師提告，透過司法機關查明影片來源、還原真相。
其次，2011年與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有接受秦姓人士的招待，當然更沒有今天指控帶出場的情事，該指控根本違反事實、違反常理。
最後，林國春今天在缺乏事實證據的情況下，找不知名人士，以變音方式加上P圖，就可以當作證據，進一步任意編故事，偽造情節。這是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑，這種超級奧步已經是真實的惡意行為，「委託律師提出告訴，遏制這種低級抹黑」。