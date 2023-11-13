APEC拜習會前夕　中國官媒頻發聲

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在拜習會前夕，新華社、人民日報、央視等中國官方媒體頻頻發聲強調，這場會晤意義重大、舉世矚目，對於穩定中美關係有重要意義；習近平赴會，這展現了中國的誠意與對世界和平負責任態度，「希望美方跳出大國競爭的思維窠臼」。
新華社發出「推動中美關係回歸正軌系列評論」，截至13日一連4篇，相關內容提到，中美雙方的發展進步可以成為對方的機遇而不是挑戰，兩國經濟互補性遠大於競爭性，「中美應該互利共贏而不是零和博弈，雙方可以彼此成就，做大共同利益的蛋糕」。
央視「國際銳評」評論，過去一年中美關係遭遇困難，原因在於峇里島共識沒有得到落實，美國當政者採取了錯誤的對中政策，氣球事件、「蔡英文過境美國」、半導體出口管制等作為「背離兩國元首共識，損害中方利益，打斷了中美對話進程」。
這篇評論強調，這次中美元首舊金山會晤展現了中國的誠意以及對中美關係、對世界和平與發展的高度負責，希望美國與中國展開務實理性對話，「做好『全過程管理』，以誠意對誠意、以行動對行動，中美關係能否持續穩下來、好起來，事在人為」。
人民日報以「矚望中美元首舊金山會晤」一文評論，指國際社會普遍希望中美關係早日重回健康穩定發展軌道，全球經濟疫後復甦、應對氣候變遷、解決地區熱點問題等都離不開中美合作，「雙方合力應對全球性挑戰，不僅是世界和平發展之需，也是大國責任之所在」。
中國外交部10日宣布，習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC第30次領導人非正式會議。白宮日前證實，拜登、習近平將於15日舉行雙邊會談。（編輯：唐佩君）1121113