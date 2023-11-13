台灣大賽／高孝儀離開富邦悍將後重生！跟葉君璋重溫義大冠軍美夢
味全龍隊睽違24年奪冠！不少龍將一度是被釋出後重新奪冠，以高孝儀的例子最令人感動，2016年高孝儀效力義大犀牛，當時台灣大賽對中信兄弟第6戰，他在9局上敲出勝利打點安打，一舉幫助義大勇奪總冠軍，今年他從富邦悍將轉戰味全龍，生涯第2度打台灣大賽，結果第7戰他在首局敲出2分打點安打，這一棒價值連城，也幫助龍隊一舉登頂，賽後他也說，這是跟總教練葉君璋的緣分。
記者吳政紘/綜合報導
高孝儀一度被富邦釋出，但味全龍隊給他機會，他也順利掌握，雖然開季不是馬上被叫上一軍，但他調整過後，下半季逐漸加溫，終於在最後扮演奇兵，成為龍隊奪冠隱形功臣。
提到富邦跟味全龍不同，他認為最主要是葉總在，高孝儀說，上一次拿下總冠軍他的年紀還輕，打職棒才第3年，當時以為拿到總冠軍是很簡單的事，中間經過7年的時間，他才知道非常不容易。
高孝儀打台灣大賽是「殺手」級人物，而且都是跟著總教練葉君璋奪冠，高孝儀說，「這是跟葉總的緣分，他是很特別的教練，對選手充分了解，總是能把選手在適當的時機放在適當的位置，在他帶兵下打球沒有壓力，可以盡情展現自己。」
龍隊重返一軍第3年就封王，高孝儀認為，拿到總冠軍絕對沒有僥倖成分，當初他來到龍隊才發現，這支球隊所有訓練和計畫都是很有方向的，也滿好的，也是能在今年奪冠的關鍵因素。