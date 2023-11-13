NBA／勇士35歲Curry越老越猛！　賽季前10場創下聯盟新紀錄

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Stephen Curry本賽季目前前10場下來，狀態可說是寶刀未老，場均替勇士隊上場32.1分鐘，攻下30分、4.6籃板及4次助攻，投籃命中率維持在49.5%的高水準，三分命中率則是45.2%。
目前勇士隊6勝5敗的戰績，在西區暫時排名第6，若是勇士隊想在今年重返榮耀，其他球員勢必得跳出來幫助球隊，否則單靠Curry一個人的力量是不夠的，球隊第二得分手Klay Thompson十場比賽下來表現普通，場均繳出16.1分、3.8籃板、1.9助攻，透過交易來到勇士隊的「保羅船長」Chris Paul持續以替補出戰，目前場均繳出8.8分、3.9籃板、7.5助攻。
Stephen Curry本賽季目前前10場下來，狀態可說是寶刀未老，場均替勇士隊上場32.1分鐘，攻下30分、4.6籃板及4次助攻，投籃命中率維持在49.5%的高水準，三分命中率則是45.2%。
目前勇士隊6勝4敗的戰績，在西區暫時排名第5，若是勇士隊想在今年重返榮耀，其他球員勢必得跳出來幫助球隊，否則單靠Curry一個人的力量是不夠的，球隊第二得分手Klay Thompson十場比賽下來表現普通，場均繳出16.1分、3.8籃板、1.9助攻，透過交易來到勇士隊的「保羅船長」Chris Paul持續以替補出戰，目前場均繳出8.8分、3.9籃板、7.5助攻。