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NBA／勇士35歲Curry越老越猛！　賽季前10場創下聯盟新紀錄

▲勇士球星Stephen Curry繼續寫下新記錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Stephen Curry繼續寫下新記錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA勇士近況欠佳，苦吞3連敗，不過當家球Stephen Curry表現仍非常火燙，根據美媒ESPN Stats & Info的報導，Curry開季的絕佳狀態，也讓他成為NBA歷史上，在賽季前10場比賽中場均得到30分的最年長的球員。

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此外，35歲的Curry也在對上騎士的比賽，完成個人生涯22000分的里程碑，成為NBA史上第35位達標的球員，勇士隊官方也特別發文祝賀Curry。

Stephen Curry本賽季目前前10場下來，狀態可說是寶刀未老，場均替勇士隊上場32.1分鐘，攻下30分、4.6籃板及4次助攻，投籃命中率維持在49.5%的高水準，三分命中率則是45.2%。

目前勇士隊6勝5敗的戰績，在西區暫時排名第6，若是勇士隊想在今年重返榮耀，其他球員勢必得跳出來幫助球隊，否則單靠Curry一個人的力量是不夠的，球隊第二得分手Klay Thompson十場比賽下來表現普通，場均繳出16.1分、3.8籃板、1.9助攻，透過交易來到勇士隊的「保羅船長」Chris Paul持續以替補出戰，目前場均繳出8.8分、3.9籃板、7.5助攻。

Stephen Curry本賽季目前前10場下來，狀態可說是寶刀未老，場均替勇士隊上場32.1分鐘，攻下30分、4.6籃板及4次助攻，投籃命中率維持在49.5%的高水準，三分命中率則是45.2%。

目前勇士隊6勝4敗的戰績，在西區暫時排名第5，若是勇士隊想在今年重返榮耀，其他球員勢必得跳出來幫助球隊，否則單靠Curry一個人的力量是不夠的，球隊第二得分手Klay Thompson十場比賽下來表現普通，場均繳出16.1分、3.8籃板、1.9助攻，透過交易來到勇士隊的「保羅船長」Chris Paul持續以替補出戰，目前場均繳出8.8分、3.9籃板、7.5助攻。

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