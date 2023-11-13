酸民進黨貪汙、好財色　國民黨批：新潮流沒散　台灣了一半

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姚正玉再指，民進黨立委林宜瑾弟弟林昱仲是新潮流的新生代，曾仗勢欺人性騷女性、開公務車酒駕肇逃，卻能擔任遠東科大的董事，由於林宜謹長期以來在立法院教育委員會，弟弟出任遠東科大董事也引起許多臆測。
林家興則指出，新潮流的「事蹟」罄竹難書，賴清德子弟兵前農委會副主委、前雲豹光電獨董李退之，據掌握人證表示，李曾說過賴清德要求他來「負責處理綠能光電」，林家興因此三問李退之。
林家興提問，一，在農委會時有無成立過「綠能辦公室」？成員是否有張琦凰、陳怡帆這些特定人士？二，有沒有看過水產試驗所（七股）一份「光電嚴重影響文蛤產量」的報告？當時被施壓退回重做，請問你知情嗎？三，你卸任農委會後擔任「台灣智慧農業服務公司」董事長，違反旋轉門條款，又是「綠能你不能」？
林家興呼籲，李退之儘速說明上述質疑，不要為了顧及民進黨賴清德副總統的選情顧左右而言他。現在正是全國人民要來嚴格檢視民進黨7年多來執政，上下其手、貪污分贓等種種的以公謀私，以權謀私的狀況，國民黨也將持續嚴格監督，為人民權益把關。
呂謦煒回顧新潮流的爭議，除了最近被爆出上酒家與女陪侍親密互動的民進黨組織部主任林正鴻，另包括立委吳思瑤涉及性騷吃案、楊家俍涉犯兒童及青少年性交易防治條例、總統府前發言人丁允恭涉及把辦公室當炮房、新潮流大老吳乃仁進出有女陪侍酒吧、陸委會副主委梁文傑出入私人招待所，甚至曾被爆出跟行政院副院長鄭文燦到澳門受招待喝花酒，顯見新潮流性平爭議。
呂謦煒再指，除了私德之外，新潮流的貪腐更是嚴重，雲豹小公主賴品妤父親賴勁麟不但能搶下民進黨政府大量的光電標案，還持續給新潮流立委政治獻金，被質疑是新潮流的門神、綠能洗錢。另前畜產會主委林聰賢在進口蛋食安爭議中的圖利疑雲，到現在還是在神隱，說不清楚。
呂謦煒指出，新潮流系貪汙腐敗，肉慾橫流，呼籲全民拒絕新潮流繼續掌控台灣；國民黨總統候選人侯友宜提出要重啟特偵組，就是要拒絕貪汙腐敗，把這些不公不義查清楚，還給台灣人民一個任賢用能的政治環境。