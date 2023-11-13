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台大設新系！半導體大學部學程送教育部審議　明年招5、60名學生

▲台大將於2028年迎來百歲校慶，今（13）日舉辦啟動校慶系列活動記者會，校長陳文章透露，明年將成立半導體國際學位學程。（圖／台大提供）
▲台大將於2028年迎來百歲校慶，今（13）日舉辦啟動校慶系列活動記者會，校長陳文章透露，明年將成立半導體國際學位學程。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／綜合報導

台大即將在2028年迎來百歲生日，校方今（13）日舉辦記者會說明百歲校慶系列規畫，對於台大近期成立新系所、新學院的消息不斷，台大校長陳文章今天受訪時透露，台大正向教育部申設半導體大學部國際學位學程，預計明年開始招生，1年預計招收50到60位學生，以外籍生為主。

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陳文章受訪時被問到新聞研究所設置大學部的問題，他回應，此案僅在所內通過，未來要經過學院、學校審查再報教育部，應該還有一段時間。

他認為，台大要設立任何一個系所，都會要講求頂尖、世界一流，台大已向教育部申請成立半導體大學部國際學位學程，擴大培育半導體人才，預計明年開始招生，每年收5、60個學生，以招外籍生為主，目前水源校區有一棟整修好的大樓，會給這些未來的半導體學生使用。

台大前身為1928年所成立的台北帝國大學，即將於2028年迎接百歲生日的到來，校方今天舉辦記者會，說明台大百歲校慶的具體規劃，並揭曉百歲校慶標語－「百年淬礪  世紀傳薪」，宣告台大的百歲校慶系列活動正式啟動。

陳文章說，將成立「百歲基金」，號召1000位以上的社會人士捐贈100萬元以上，成為「百歲推手」，目前已有106位校友熱情響應，基金將用於「百歲紀念館」及其他校園硬體建設上；台大也盼能募集到100個捐款1000萬元以上，以成立「創校百年基金」，用以攬才、留才、學生的獎學金及校園硬體建設上，預計2項百歲基金5年的募款總額可達25億元以上。

陳文章表示，將藉由建構台大－NVIDIA人工智慧研究中心及設立余英時國際漢學研究中心等單位，強化重點領域發展。為了能讓知識及經驗分享，台大已也設立「椰林講座」，邀請國內外卓越成就的學界或企業界人士演講；更將利用「宋恭源先生頂尖研究講座」，預計5年內邀請6至10位不同領域的諾貝爾獎得主來台大演講並與師生交流。

另外，台大規劃在2028年百歲校慶時完工的建設有敏盛護理健康大樓、尖端醫療研究大樓、雲林虎尾醫療大樓、教職員宿舍以及學生宿舍。屆時完成規劃且動工的有明志學術大樓、管院三號館、生技大樓、NTU TECH（竹北校區）、產學合作大樓（雲林校區）等，並完成校總區與徐州路校區的整修。

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