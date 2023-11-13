綠營組「毅起護國」連線　李柏毅批藍營反國防

民進黨發言人林楚茵今（13）日偕同高雄市立委參選人李柏毅、台中市立委參選人江肇國召開記者會宣布，組成「毅起護國」連線誓言守台灣、保國防。李柏毅表示，唯有「備戰才能避戰」，反觀國民黨把魚叉飛彈防衛系統抹黑成嫌惡設施，李柏毅也反嗆左營不要、雲林不要、大家都不要，請問國民黨現在是在發動「拒絕國防」的運動嗎？
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，韓國瑜為國民黨候選人站台時，竟稱「有雷達的、有飛彈的，一定被打得最慘」，難道像高速公路這種重要設施就不會被轟炸嗎，照藍營的邏輯來看，是不是這些設施也沒建設的必要了呢？左營是全台灣最重要的軍事基地，唯有「備戰才能避戰」，反觀國民黨販賣戰爭恐懼，完全忽略中共侵略台灣的野心，更把魚叉飛彈防衛系統抹黑成嫌惡設施，請問國民黨現在是在發動「拒絕國防」的運動嗎？
李柏毅指出，面對中國始終不放棄武力併吞台灣，擁有完善的軍事防衛能力對我國相當重要。此次魚叉飛彈防衛系統是在「現有」海軍基地內的「既有」營舍進行整建，並非在基地外設一個新營區，既不會影響地方發展，也不會影響居民生活，更能提升左營地區的安全。
李柏毅強調，這次購置的美製岸防魚叉飛彈系統，擁有殲滅敵方登陸船團70%戰力，使敵人無法有效登陸作戰，同時具備極高機動力、偵蒐與遠距打擊能力。李柏毅也痛批，當年若不是國民黨把潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，台灣早已取得8艘柴電潛艦。
李柏毅說，從馬文君阻擋凍結國防預算、涉潛艦洩密到戰鬥藍成員反對魚叉飛彈營區設置，種種行為都是在削弱、減損國軍的自我防衛量能。有這樣的隊友，台灣哪還需要敵人？更荒謬的是，侯友宜先前訪美時，還提出「3D 策略」要提升自我防衛能力、喊話共機停止擾台，結果現在藍營小雞們卻紛紛表態反對設置魚叉飛彈營區。