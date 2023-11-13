政院公布7年半執政成果　民眾黨團喊話不要當賴清德助選團

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邱臣遠指出，行政院將前瞻建設列為政績，但審計部報告指出，軌道建設特別預算實現率與計畫完竣數逐年降低，第一期實現率尚有99.25%，第三期實現率劇烈下降到65.91%，未執行完竣的分支計畫數，第一至三期分別有12項、32項及101項，計畫大多卡在行政院的核定程序，導致經費無法動支，建設一拖再拖。此外，包括軌道建設、城鄉建設等前瞻相關工程，強碰擴大投資台灣的擴廠需求、國防急迫工程等建設，造成標案互搶，擴大「缺工」與「通膨」惡果。
立委賴香伶表示，勞保年金破產在即，曾任年金改革委員會召集人的陳建仁，竟一點都不「著急」，還在搪塞說需要「慢慢」建立共識。面對不斷增加的基金財務壓力，需要「止血」措施，平衡財務，配合多層保障的年金體系和科學管理勞動基金，減輕對年輕世代的衝擊。
賴香伶說，行政院宣稱「8年20萬戶社宅」穩健達標，但根據內政部統計，截至今年10月31日止，若將中央與地方已完工社宅相加僅28,075戶，何來20萬戶？政府把「還不存在」的興建中、已決標待開工、規劃中社宅，合計12萬7千戶，再加上包租代管7萬3千戶，「8年20萬戶社宅」謊言就是如此拼湊成形。賴清德還喊出百萬社宅，根本就是一脈相承的欺騙話術。
立委陳琬惠指出，民進黨政府誇口「長照2.0服務滿意度逾9成」，但實務上仍有3大問題，包含「長照支出GDP佔比過低」、「長照衛福據點計畫進度長期落後」、「對外籍看護倚重日益加深」；而詐騙困擾讓人民最有感，也導致檢察官業務日益繁重，檢察官改革組織「劍青檢改」舉辦研討會，批評打詐是「官僚打太極」，點名3大部會缺失，包含金管會疏於監管人頭帳戶，今年第1季警示帳戶達9萬6,022戶、逼近10萬戶，比去年同期大增4成。
陳琬惠指出，NCC管理下，境外電訊門號浮濫，人頭預付卡門號、第二類電信所申辦的大量人頭企業門號在市面上橫行，犯案成本極度低廉，免洗門號被抓就再更換；而數位部對第三方支付監管不周，平台業者得以輕易產生數十萬個虛擬帳號，便利地進行代收代付，數位部卻只忙著出差。本次政績發表並未出現有關打詐的成效，更凸顯「打詐國家隊」的失能，連行政院都不敢背書。
民眾黨團認為，民進黨執政總是選舉要到才願積極做事，如今行政團隊屬於看守階段，不該淪為民進黨總統參選人賴清德的助選團，選前開支票、選後恐跳票；又用冰冷的數字和口號沾沾自喜，只會離民心越來越遠。呼籲政府應拿出改革的魄力和行動，才能真正獲得民眾的肯定。