蔬果農藥違規！多間火鍋業者中標 馬辣、千葉、築間都上榜
衛福部食藥署今（13）日公布「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」結果，總計檢出80件農產品農藥超標、不符規定，其中包括多間知名火鍋業者，如築間、有之和牛、千葉火鍋、馬辣都上榜，另有全聯、大苑子等，也出現農產品農藥殘留違規的情況。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，署方與與地方政府衛生局共同執行「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，7到8月總計抽驗944件農產品進行農藥殘留檢驗，其中864件符合規定（合格率91.5%），另有80件不符合規定之農產品，由地方政府衛生局後續處辦。
依據食藥署公布的違規清單，築間基隆南榮店的青江菜遭檢出農藥克凡派殘留超標、有之和牛竹北享平方店的青蔥遭檢出不得殘留的農藥賽氟滅、千葉火鍋臺東尊爵館的紅鳳菜遭檢出賓克隆、陶斯松、賽洛寧等3種農藥使用違規，馬辣的綠無籽葡萄遭檢出芬普尼不符合使用規範。
此外，屏東的全聯有進口蘿蔔檢出農藥可尼丁殘留超標、新北市的全聯則有百香果遭檢出賽滅淨、台北市士林區大苑子使用的檸檬檢出陶斯松。
食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。