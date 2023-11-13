少子化帶來國安危機　藍委批：蔡政府束手無策、也不願意處理

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曾銘宗指出，蔡政府一上任就提出8,400億元前瞻基礎建設，當初在立法院審查時，連因應少子化友善育兒空間建設，蔡政府都不願編列，這不就表示蔡政府根本不重視少子化問題，直到國民黨團強烈抗議後，才勉為編入前瞻預算當中。8400億元的前瞻預算當中，有關少子化的部分只編列73.83億元，比例不到1%。
曾銘宗說，蔡政府有多重視少子化問題？從前瞻基礎建設預算就能看得出來，對於中長期政策完全不感興趣，勞保要面臨破產，也不願意去改革，滿腦子只有選舉，蔡政府早期不重視少子化問題，現在知道問題嚴重，於是加強編列各項少子化預算，但結果有用嗎？針對少子化問題，關係到中華民國生存發展，以及產業人力問題。既然蔡政府束手無策、無力解決，也不願意處理，明年就由國民黨執政，徹底解決少子化問題。
國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，根據國發會在2022年8月23日發布我國出生人口推估統計，包括了高推估、中推估和低推估，比較合乎現狀的是中推估，出生數為13.9萬人，約占6‰；預估到了2030年我國出生人數為14.1萬人，佔6.1‰；再根據內政部統計數字顯示，從105年到112年9月，蔡政府執政期間人口出生率，呈現逐年下降，從105年的8.86‰，到112年1至9月4.27‰。換句話說，即便是國發會提出中推估的出生數，若要在2030年要達到6.1‰，仍舊是未知數。
謝衣鳯認為，年輕父母因低薪買不起房子，若同時養兒與養房之間，生活的重擔會非常困難，根據衛福部社家署統計，育兒環境0至2歲幼兒家外送托率達成情形，111年的目標值只有20.94%，實際達成比例只有19.88%，這是否代表了父母親認為，與其送托，不如自己帶比較省錢、安全。蔡政府應該要好好思考，如何能真正協助青年、年輕家長，能夠養兒又能養家。