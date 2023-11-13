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活卡率近8成！外國人辦卡超忠誠也愛高回饋　最常在這3地方消費

▲你知道嗎？外籍卡友竟比台灣人忠誠度還要高，有銀行分析發現，外籍人士動卡率竟高達79%，遠高於全台活卡率的63.87%，而且最愛高回饋信用卡，就算回到母國都會繼續刷。（圖／美聯社／達志影像）
▲你知道嗎？外籍卡友竟比台灣人忠誠度還要高，有銀行分析發現，外籍人士動卡率竟高達79%，遠高於全台活卡率的63.87%，而且最愛高回饋信用卡，就算回到母國都會繼續刷。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

沒想到外籍卡友竟比台灣人忠誠度還要高！為推行雙語分行、提升外籍人士申辦信用卡便利性，國內有銀行研究發現，外籍人士動卡率竟高達79%，遠高於全台活卡率的63.87%，就算回母國都會繼續，而且偏愛的都是國外消費提供高現金回饋的卡片，在台灣最愛刷卡消費的地點就是餐廳，再來是搭uber及去家樂福。

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兆豐銀行近來研究外國人用卡情形，意外發現外籍人士動卡率竟高達79%，遠高於全台活卡率的63.87%。最有趣的是，外籍人士偏愛的都是國外消費提供高現金回饋的卡片，例如兆豐銀行海外消費不限金額3%回饋的「利多御璽卡」，就算離開台灣回到母國都會繼續刷，兆豐銀行推估，國外辦信用卡門檻較高，相較在台灣可刷卡地點多，行動支付也可綁卡消費，回國後繼續刷，甚至可直接扣款免外匯。

因此，外籍人士在台辦卡，若能提供保證人或設質，就可進行申辦，自然能吸引財力收入穩定的外國人辦卡後頻繁使用，以兆豐卡為例，外籍人士月均消中位數甚至都有達到8千元的水準。

若進一步分析，兆豐銀行指出，外國人在台灣最喜歡去刷卡消費的地點就是餐廳，有高達26%交易筆數都是餐廳類交易，且去除掉外送平台後，以麥當勞跟星巴克最受老外青睞，可見西方人的飲食習慣仍以速食類為心頭好。

最有趣的是，叫車平台uber竟是交易類別第二高的項目，佔比達10%，顯見比起搭乘大眾運輸工具，外籍人士對於在台交通模式更是高度依賴uber叫車系統；至於第三高交易類型則是佔比7%的量販超市類交易，且其中有超過5成都去家樂福，可見國際知名量販品牌對外國人在挑選採購日用品時的店家也會有顯著的影響。

兆豐銀行還透露，外籍人士辦卡的主要年齡層多落在3字頭與4字頭，符合來台工作的年齡大宗，且高達5成5都居住在雙北，男女比則為7比3，其中持卡最年長者年逾90歲，每月都有刷卡消費紀錄，甚至也有外國人會透過刷卡來繳納綜所稅及牌照稅，對於信用卡的使用頻率可說相當高。

此外，配合政府「2030雙語國家政策發展藍圖」與延攬外國專業人才政策，以外匯見長的兆豐銀行近年也積極提升行內各項雙語服務，從設施指標、文書表格甚至行員本身皆投入大量心力，位於天母地區的蘭雅分行更獲金管會選為雙語示範分行，未來也預計在2025年將全台108家分行全面轉型為雙語服務分行，提供更加完善的金融服務，讓外籍人士能來台無縫接軌、享有專業的理財服務。

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