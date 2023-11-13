啦啦隊壯壯遭封「亞軍女神」跳了10年沒贏過！忍淚吐心聲：我來扛
CPBL台灣大賽昨（12）日圓滿落幕，由味全龍奪下總冠軍，也讓亞軍樂天桃猿的球迷相當難過。不過，網路上就有許多球迷開始洩憤，把矛頭轉向樂天女孩團長壯壯，更嘲諷她是「亞軍女神」、「壯壯魔咒」，不過面對接連而來的負面聲浪，壯壯也難過地吐出心聲：「我再扛！」令人十分不捨。
記者詹鎰睿／綜合報導
從2013年加入啦啦隊的壯壯，先是在兄弟象（中信兄弟前身）擔任象Young女孩（Passion Sisters前身）成員，也歷經過球隊轉賣以及7年6亞的慘淡時期。直到2021年，壯壯投下震撼彈，宣布轉至樂天桃猿並擔任應援團團長，成為中華職棒首位女性應援團團長，同時還加入職籃PLG福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，可惜至今跳了10年，始終無緣冠軍夢。
隨著昨日樂天桃猿再度失利後，就有不少網友指出，有壯壯在的球隊幾乎都會輸，甚至永遠只有亞軍的命運。更有球迷以「壯壯真亞軍王」為題PO文，「壯壯所在團隊幾乎沒有贏過，兄弟樂天，福爾摩沙籃球，全明星，連參加玩很大跟飢餓都輸，誰能比壯壯強。」相關嘲諷的留言從沒停過。
對此，壯壯在IG限動上吐出心聲：「好...我扛...我再扛！」還把網友製作的哏圖「壯壯魔咒」拿來自嘲，「我錯了嗎？我有如此強大的魔咒...網友真的很靠...有哏！」心情似乎受到很大的影響。
所幸，壯壯仍充滿正能量地回應，「怕輸的人，贏不到最後，就算收到再多酸言酸語，我還是站在這裡不放棄，等著魔咒破除的那一天，反正因為沒有贏過，所以我早就不害怕輸，有輸得起的勇氣，才會有贏得到的底氣！」最後更引述企業家亨利福特的名言，「當全世界與你作對時，記得，飛機也要逆風，才能起飛，不是順風。」
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