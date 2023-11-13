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柳俊烈分手惠利：思考很久決定的　《請回答1988》狗善CP依然遺憾

▲《請回答1988》狗善CP柳俊烈、惠利（左）分手。（圖／翻攝tvN）
▲《請回答1988》狗善CP柳俊烈、惠利（左）分手。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

因為夯劇《請回答1988》假戲真做的柳俊烈、惠利，今（13）日被媒體爆料分手，2人也證實7年情斷，劇中「狗善CP」到了戲外，依然沒有修成正果。

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▲▼《請回答1988》中，柳俊烈不敢告白惠利，惠利最後跟朴寶劍在一起（下）。（圖／翻攝tvN）
▲▼《請回答1988》中，柳俊烈不敢告白惠利，惠利最後跟朴寶劍在一起（下）。（圖／翻攝tvN）
▲▼《請回答1988》中，柳俊烈不敢告白惠利，惠利最後跟朴寶劍在一起（下）。（圖／翻攝tvN）
 
《請回答1988》2015年甫播出就大受好評，劇中德善（惠利 飾）、正煥（綽號：狗煥、柳俊烈 飾）從中段劇情互有好感，卻因為正煥的膽小、猶豫不決，德善最後選擇跟勇敢、大方愛她的崔澤（朴寶劍 飾）在一起；「狗善CP」結局不圓滿，是許多觀眾心中的遺憾；豈料該戲播畢後，惠利跟柳俊烈就被《Dispatch》拍到約會，2人也不藏了大方認愛。

柳俊烈、惠利在《請回答1988》播畢後，2017年8月被《Dispatch》公開2人當年3月深夜在河邊的約會照，媒體更以「電視劇中失敗的愛情，在現實中實現了」為題報導，讓《請回答1988》「狗善CP」派的觀眾欣喜若狂，恭喜「德善、正煥」終於在一起。

▲柳俊烈、惠利2017年被拍到約會，認愛交往。（圖／翻攝Dispatch）
▲柳俊烈、惠利2017年被拍到約會，認愛交往。（圖／翻攝Dispatch）
2人相戀期間，不免被媒體問到另一半，柳俊烈、惠利偶爾大方回應外界感情穩定；但他們今年不敵7年之癢，被《News 1》報導已分手，他們也證實表示：「經過長時間的思考，最近分手了，決定成為互相支持的朋友。」

因為他們是被外界認定的《請回答1988》情侶，加上交往時間長又穩定，演藝圈、媒體跟粉絲都很看好2人，對於分手一事都感到惋惜。

▲柳俊烈睽違5年回歸小螢幕，與全道嬿尬戲。（圖／愛奇藝國際站）
▲▼柳俊烈（上）跟惠利不敵7年之癢分手。（資料圖／愛奇藝國際站、）
▲李惠利飾演以私釀酒維生的「姜露瑞」。（圖／iQiyi愛奇藝國際站）
 

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