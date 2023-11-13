柳俊烈分手惠利：思考很久決定的 《請回答1988》狗善CP依然遺憾
因為夯劇《請回答1988》假戲真做的柳俊烈、惠利，今（13）日被媒體爆料分手，2人也證實7年情斷，劇中「狗善CP」到了戲外，依然沒有修成正果。
記者陳雅蘭／綜合報導
《請回答1988》2015年甫播出就大受好評，劇中德善（惠利 飾）、正煥（綽號：狗煥、柳俊烈 飾）從中段劇情互有好感，卻因為正煥的膽小、猶豫不決，德善最後選擇跟勇敢、大方愛她的崔澤（朴寶劍 飾）在一起；「狗善CP」結局不圓滿，是許多觀眾心中的遺憾；豈料該戲播畢後，惠利跟柳俊烈就被《Dispatch》拍到約會，2人也不藏了大方認愛。
柳俊烈、惠利在《請回答1988》播畢後，2017年8月被《Dispatch》公開2人當年3月深夜在河邊的約會照，媒體更以「電視劇中失敗的愛情，在現實中實現了」為題報導，讓《請回答1988》「狗善CP」派的觀眾欣喜若狂，恭喜「德善、正煥」終於在一起。
2人相戀期間，不免被媒體問到另一半，柳俊烈、惠利偶爾大方回應外界感情穩定；但他們今年不敵7年之癢，被《News 1》報導已分手，他們也證實表示：「經過長時間的思考，最近分手了，決定成為互相支持的朋友。」
因為他們是被外界認定的《請回答1988》情侶，加上交往時間長又穩定，演藝圈、媒體跟粉絲都很看好2人，對於分手一事都感到惋惜。