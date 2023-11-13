影／王柏融宣布返台！台灣大王結束火腿生涯　震撼回歸中職台鋼

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王柏融和台鋼雄鷹日前有會面，領隊劉東洋也表示會釋出最大的誠意邀請他入團。如今時機成熟，劉東洋表示：「台鋼剛好是中職第六支球團，也是柏融發展第六年，擴編選秀後，就會展現最大的誠意邀請他。」
以下為王柏融臉書全文：
2019-2023
親愛的大家，
站在這個重要的轉折點上，我想與你們分享一份特別的感想。在這幾年離鄉背井中學到了太多，也收穫了許多珍貴的經驗。
首先，我要向火腿球團表達我最深深的謝意。感謝你們在這些年裡無微不至的照顧與支持，讓我在球場上能夠盡情奮戰，也在生活中感受到了無盡的溫暖。
在球季結束後，我與球團保持著密切的聯繫，共同探討著未來的可能性。這段時間裡，我曾經反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入的交談。最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機。
這並非一個輕率的決定，而是經過了長時間的討論和思考。我相信每一個決定都會引領我，走向更遠大的夢想，而我也感激球團對我所做選擇的理解和尊重。
感謝每一位在我生涯中相遇的人，你們的陪伴和支持讓我成長茁壯，也讓這段旅程變得更加美好和難忘。
期待著新的挑戰，我將帶著感恩的心情，勇敢地迎接未來。謝謝你們一直以來的支持！
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この重要な人生の節目において、今感じていることを述べさせて頂きます。
この数年間、私は故郷を離れ、たくさんの事を学び、言葉では表せないほどの貴重な経験をさせていただきました。
まずは北海道日本ハムファイターズに深く感謝を申し上げます。球団の細やかな配慮とサポートのおかげで、練習や試合に集中できました。
シーズン終了後、私は球団と密接に連絡を取り合い、将来について議論を重ねました。
また、この期間中、自分の選択について何度も考え、家族とも深く話し合いました。
最終的に、私は日本に離れ、次なるキャリアの機会を求めることを決断しました。球団が私の選択を理解し尊重してくれたことに感謝しています。
日本で応援してくださったファンの皆様、球団監督、コーチをはじめ、関係者の皆様、チームメイトの皆様に改めて感謝いたします。皆さんのサポートが私を成長させ、日本での経験を貴重で忘れられないものにしてくれました。
新天地でも引き続き頑張って参ります。感謝の気持ちを胸に、未来に向かい突き進みます。応援ありがとうございました！