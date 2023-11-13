50嵐創始店貼出「5沒有」公告！最夯1號茶也沒賣 台南人都懂原因
台灣手搖飲料商機龐大，近年也越來越多品牌出現，市場競爭相當激烈。不過市面上仍有幾個屹立不搖的手搖品牌，50嵐就是最具代表性的老牌之一。但近期就有民眾發現，位於台南的50嵐德興創始店門口，竟然貼出「5沒有」公告，更直接表示店裡沒有販售「1號茶」，引發大批網友討論，但台南人一看就知道原因。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上分享，自己前往50嵐德興創始店時，看到門口張貼了一張「5沒有」公告，並寫著「親愛的顧客，台南地區的50嵐沒有椰果、1號（四季春珍波椰）、沒有布丁、沒有Line Pay，沒有行動支付」，隨後更吐露原因「因地區不同，總部不同，請多見諒」，同時表示現在剛改用POS系統，還在熟悉操作中。
公告曝光後，引發許多愛喝50嵐的網友熱議「竟然沒有1號，無法想像」、「沒有一號就不是50嵐了」、「怎麼可以沒1號」、「北部五十嵐也沒有燕麥」；隨後也有不少台南人跳出解釋「只有外地的才問，台南都知道沒有」、「台南是50嵐總部經營阿，創辦人希望原料越簡單越好，所以才沒有布丁、椰果，所以也沒1號茶」、「天知道我在高雄喝到1號有多開心」。
其實50嵐官方網站上也公布，台灣目前於台北區（台北市、新北市、基隆）為深耕茶業股份有限公司代理；中區（桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門）則是雅嵐股份有限公司代理；高雄區（高雄市、屏東、台東）則由新嵐有限公司經營，最後的發源地台南區（台南市、高雄市岡山區、路竹區）營運則由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。