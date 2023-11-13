中市危老重建核定　議員：六都最後一名

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黃守達說，危老重建沒有最小面積的限制，申請的門檻比較低，程序也較為簡單，雖然需要所有權人100％同意，但只要所有權人不多也不是問題，而且還有附帶的建築容積獎勵、時程獎勵、規模獎勵。這也是為什麼比起都市更新，危老重建成功推動的案例要高出許多。
黃守達指出，據都市更新入口網上資料顯示，自2017年5月10日制定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」以來，統計到今年9月底為止。台中市危老重建計畫受理數近年來急起直追，目前共有835件，是六都第二，僅次於台北市的1059件。但如果對照核准數會發現，台中市受理835件危老重建計畫中，僅有615件核准，核准率只有74%，對照台北市83%、新北市80%、桃園市95%、台南市90%、高雄市78%，台中市居六都之末。
黃守達強調，根據內政部不動產資訊平台的資料，台中市110萬棟的住宅當中，30年以上的老屋已經高達49萬棟，50年以上的老屋也高達8萬8千棟。老屋安全改善絕對是不可忽視的問題。
都發局表示， 截至今年10月31日止，台中市受理重建計畫案件數計有712件，已核准621件，核准率達87%；且台中市危老重建案件受理量及核准案件量為全國及六都第二，開工核准率為全國第一，其案件確實依重建程序按步進行。為加速危老重建審查效率，都發局採行「簡化審查程序」及「聯合審查機制」行政措施，以縮短案件審查時程。
都發局說，市府已爭取並獲得內政部經費補助，辦理「台中市推動都市更新專案辦公室計畫」，研議成立都市更新處及行政法人(都更中心)可行性，計畫目前尚在評估可行性作業階段，已於10月通過期中階段審查。為利後續跨局處協調推動都市更新事項，今年4月已發布「都市更新推動小組設置要點」，目前簽辦成立推動小組中，預計年底組成。