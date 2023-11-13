被柯文哲放鴿子 鹿港天后宮主委嗆：選前只接待侯友宜、賴清德
民眾黨主席柯文哲昨天到鹿港逛老街受到遊客歡迎，參訪鹿港天后宮行程卻臨時喊卡，讓廟方「等無人」。天后宮主委張偉東在臉書怒轟被「裝肖ㄟ」，「認真準備結果你來蹭人氣」，並說在選舉前「天后宮只會接待侯友宜和賴清德」。民眾黨則表示是誤會一場，會與廟方溝通。
記者顏幸如／彰化報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天到彰化，依照事前公開的行程，一早先到田中馬拉松，下午參訪鹿港天后宮、新祖宮、鹿港老街、桂花藝術村等地，晚上在員林市成立競選總部。但下午鹿港天后宮的行程卻臨時取消，讓廟方錯愕。
天后宮是很多政治人物到鹿港必拜之廟，張偉東在臉書發文，指「當一個笨蛋遇到聰敏的天才，只能認輸」、「裝肖ㄟ，就一次，也不必再來拜訪，我們也不一定有空」、「認真準備，結果你來蹭人氣」、「選舉前不用再來了」，並說在選舉前「天后宮只會接待侯友宜和賴清德」，大批網友留言聲援，但該篇貼文後來下架。
張偉東今（13）日上午受訪時表示，原說好昨天中午要來，廟方還高規格準備接待，後來又改說下午兩點半，他表示那時間要開委員會，詢問是否可提早或延後一點？對方竟稱「那就不要來了」，讓他傻眼，才在臉書抒發心情。
民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，柯文哲行程係由柯辦安排，應是工作人員與天后宮接洽時產生誤會，目前已積極跟主委張偉東聯繫，盼廟方能諒解。