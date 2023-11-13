味全龍封王優惠！35間店家奪冠活動一次看：咖啡買1送1、續杯免費

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🟡天母商圈35家店家封王優惠活動：
◼天徠小吃
內用滿999元，送山藥捲一份（價值200元）
◼士東客家莊
憑味全龍周邊相關物件，消費滿600元且在Google 給予5星評論，送金賞獎套餐（價值225元，內含：客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜）
◼山珍海味（Exotica Bar Resto & Bar）
滿700元送香蕉蛋糕
◼花磚甜點
9折優惠
◼烘HOMEBAKERY & CAFÉ
著味全龍周邊商品或主場票根：自製商品7折
出示味全龍LINE@：自製商品9折
◼德州美墨炸雞
德州香酥雞柳堡套餐優惠150元搭配薯條與中飲
◼小黑咖啡
穿味全球衣點套餐附餐飲料續杯免費一次
◼餃當家
每桌送麻醬小黃瓜一份
◼成家小館
滿千送銀絲卷、滿2千送豆沙鍋餅＋精緻小菜、滿3千以上9折＋精緻小菜，皆送完為止
◼甜典16
美式咖啡買1送1
◼利豐本舖
單筆消費買便當送炸豆腐一份（原價40元）
◼小米包 Mia’s Bakery
滿200元打9折優惠
◼利豐茶舖
養樂多冰沙特價50元（原價70元）、冷泡茶任二瓶100元
◼冰封仙果
全品項9折優惠
◼CoCo都可天母德行
鹿兒島焙茶系列同品項買一送一
◼Papa Vito kitchen
瑪格麗特pizza 200元
◼大苑子台北天母店
大杯冬瓜檸檬買一送一
◼金鍋盃天母店
一鍋招待手打漿一份，現金直接9.5折
◼Motherblends Smoothie 台北天母店
Q全品項89折
◼窗邊Cafe
來店消費即可享9折優惠，並加送經典雞塊一份
◼三不五時養生莊園
出示味全龍LINE@、穿著味全龍球衣，單次消費可免10%服務費
◼喬治皮鞋
活動期間消費金額再享9折優惠
◼OGGI歐奇窯烤披薩
內用消費滿500元以上，送特製「龍眾冠軍杯」（炸披薩）一份
◼RuRu軟法熱壓吐司
軟法全品項 第二份半價
◼J2義麵屋
凡點任一主餐免費招待點心（50元）1份
◼拓樸本然咖啡店
來店消費滿500元，送一包手工餅乾（以當日口味為主）
◼燒肉punch
穿著有關任何味全龍相關衣著，享本日肉盤牛／豬擇一， 不得與官方LINE薯條併用
◼Caffé Ruelle 巷子咖啡
不限金額消費贈送咖啡兌換卷
◼Caffé Rue 路咖啡天母店
不限金額消費贈送咖啡兌換卷1張
◼炸鷄大獅 北市天母店
臻寶系列XL含以上贈送黃金蝦餅或獅紫薯薯或洋蔥圈三擇一
◼Burger O'clock
著味全龍衣服來用餐招待起司薯條、或洋蔥圈擇一
◼茶韻藝術有限公司
迷你沱系列9款口味8折優惠
◼女娘的店
內用消費滿999元，送餐後甜點炸芋丸（價值240元）
◼長瀅酒業
葡萄酒系列9折，任選3瓶8.5折，原雙11特惠酒款以特惠計價，滿800元再送一瓶330ml白啤酒，可累送（級數酒款除外）
◼ESV Bistro
當日消費9折，消費滿2000元送6杯shot
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
以上店家優惠，如貨量不足將以同值商品替代，商家有權因備貨量調整修改之權利。
7-ELEVEN慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，11月15日起至11月17日連續3天，在門市推出指定品項任選第二件5折優惠，集結5大品牌貝納頌、農搾、每日C、萬丹、LCA506，共推出15款指定商品參與優惠活動。