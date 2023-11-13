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味全龍封王優惠！35間店家奪冠活動一次看：咖啡買1送1、續杯免費

▲味全龍睽違24年奪中職總冠軍，天母商圈35間店家齊推「味全龍封王優惠」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）
▲味全龍睽違24年奪中職總冠軍，天母商圈35間店家齊推「味全龍封王優惠」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）

記者黃韻文／綜合報導

味全龍隊奪下中職34年台灣大賽總冠軍，睽違24年之久再度封王，不只龍迷激動落淚，消費者更期待味全龍封王優惠。雖然球團及味全目前還未宣布特價開跑，不過天母商圈自主串連當地35間店家，今（13日）起祭出咖啡買一送一、大苑子天母店大杯冬瓜檸檬買一送一等好康。

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天母商圈公布，慶祝天母主隊味全龍奪下2023中華職棒總冠軍，天母商圈35間店家推出超殺優惠。今（13）日起至11月19日連續7天，民眾只要出示味全龍LINE@、穿著味全龍球衣，就可享以下店家優惠。

▲味全龍迷齊聚天母球場，穿上心愛的球衣高喊總冠軍。（圖／吳政紘攝）
▲今起連續7天，民眾穿著味全龍球衣，可享以下店家優惠。（圖／記者吳政紘攝）
🟡天母商圈35家店家封王優惠活動：

◼天徠小吃
內用滿999元，送山藥捲一份（價值200元）

◼士東客家莊
憑味全龍周邊相關物件，消費滿600元且在Google 給予5星評論，送金賞獎套餐（價值225元，內含：客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜） 

◼山珍海味（Exotica Bar Resto & Bar）
滿700元送香蕉蛋糕

◼花磚甜點
9折優惠

◼烘HOMEBAKERY & CAFÉ
著味全龍周邊商品或主場票根：自製商品7折
出示味全龍LINE@：自製商品9折

◼德州美墨炸雞
德州香酥雞柳堡套餐優惠150元搭配薯條與中飲

◼小黑咖啡
穿味全球衣點套餐附餐飲料續杯免費一次

◼餃當家
每桌送麻醬小黃瓜一份

◼成家小館
滿千送銀絲卷、滿2千送豆沙鍋餅＋精緻小菜、滿3千以上9折＋精緻小菜，皆送完為止

◼甜典16
美式咖啡買1送1

◼利豐本舖
單筆消費買便當送炸豆腐一份（原價40元）

◼小米包 Mia’s Bakery
滿200元打9折優惠

◼利豐茶舖
養樂多冰沙特價50元（原價70元）、冷泡茶任二瓶100元

◼冰封仙果
全品項9折優惠

◼CoCo都可天母德行
鹿兒島焙茶系列同品項買一送一

◼Papa Vito kitchen
瑪格麗特pizza 200元

◼大苑子台北天母店
大杯冬瓜檸檬買一送一

◼金鍋盃天母店
一鍋招待手打漿一份，現金直接9.5折

◼Motherblends Smoothie 台北天母店
Q全品項89折

◼窗邊Cafe
來店消費即可享9折優惠，並加送經典雞塊一份

◼三不五時養生莊園
出示味全龍LINE@、穿著味全龍球衣，單次消費可免10%服務費

◼喬治皮鞋
活動期間消費金額再享9折優惠

◼OGGI歐奇窯烤披薩
內用消費滿500元以上，送特製「龍眾冠軍杯」（炸披薩）一份

◼RuRu軟法熱壓吐司
軟法全品項 第二份半價

◼J2義麵屋
凡點任一主餐免費招待點心（50元）1份

◼拓樸本然咖啡店
來店消費滿500元，送一包手工餅乾（以當日口味為主）

◼燒肉punch
穿著有關任何味全龍相關衣著，享本日肉盤牛／豬擇一， 不得與官方LINE薯條併用

◼Caffé Ruelle 巷子咖啡
不限金額消費贈送咖啡兌換卷

◼Caffé Rue 路咖啡天母店
不限金額消費贈送咖啡兌換卷1張

◼炸鷄大獅 北市天母店
臻寶系列XL含以上贈送黃金蝦餅或獅紫薯薯或洋蔥圈三擇一

◼Burger O'clock
著味全龍衣服來用餐招待起司薯條、或洋蔥圈擇一

◼茶韻藝術有限公司
迷你沱系列9款口味8折優惠

◼女娘的店
內用消費滿999元，送餐後甜點炸芋丸（價值240元）

◼長瀅酒業
葡萄酒系列9折，任選3瓶8.5折，原雙11特惠酒款以特惠計價，滿800元再送一瓶330ml白啤酒，可累送（級數酒款除外）

◼ESV Bistro
當日消費9折，消費滿2000元送6杯shot

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

以上店家優惠，如貨量不足將以同值商品替代，商家有權因備貨量調整修改之權利。

▲中職台灣大賽確定打到第6戰，天母棒球場可望再萬人滿場。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍在主場擊敗樂天桃猿封王，天母棒球場時隔20年再次滿場。（圖／記者葉政勳攝）
7-ELEVEN慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，11月15日起至11月17日連續3天，在門市推出指定品項任選第二件5折優惠，集結5大品牌貝納頌、農搾、每日C、萬丹、LCA506，共推出15款指定商品參與優惠活動。

▲7-11自11月15日至11月17日限時3天推出味全龍封王優惠。（圖／業者提供）
▲7-11自11月15日至11月17日限時3天推出味全龍封王優惠。（圖／業者提供）

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