國民黨不信民調、吹捧民主初選　黃暐瀚斷言在選舉史上恐有這結果

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚說，「民調不只不可信，還不可做」這件事，放眼過去台灣政壇三十年，前所未聞，展望台灣未來政治五十年，也極可能，不會再發生，既然這樣，到底為什麼，2023年這一年，國民黨上上下下，集體「失Ｘ」，不願民調、不肯民調，或說，不敢民調呢？
黃暐瀚認為，馬英九心繫兩岸，他很擔心兩岸關係緊繃，甚至兵凶戰危，所以他認為，為今之計，只有「全民調綁侯柯、綁柯侯」，儘速確定「搭擋」對決「賴蕭」，沒想到，連這樣「基於常識」、「近乎卑微」的呼籲，都要被大量網軍攻擊污衊，打成「挺柯」，罵成「背刺國民黨」。
黃暐瀚質疑，如果這論述成立，那支持中華民國「人民直選總統」的人，也都該解釋為「挺賴」、「背刺中華民國」囉？因為明年照這樣選下去，民進黨總統參選人賴清德很可能贏得總統，所以「挺直選」就是「挺賴」？所有現在大言不慚在反民調的國人，捫心自問，台灣可以為了不讓賴清德贏，直接「沒收」人民直選，再改回國大代表委任投票？或是北京指派台灣領導人嗎？
黃暐瀚認為，民調，就是要比個結果，選舉，總要有個輸贏，不敢比民調，卻解釋為「民調不可信」？真不敢想像，未來2026選議員、縣市長，2028選總統的時候，這個堅持主張「民調不可信」的政黨，將用什麼方式？來決定他們的參選人。