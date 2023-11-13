健保點值危機！醫院估Q3一點剩0.8元 石崇良揭討論進度
新冠肺炎過後、民眾恢復以往就醫習慣，再加以免疫負債與新冠肺炎治療回歸健保架構，導致今（2023）年健保點值下滑，許多醫院擔憂，今年度第3季的點值將僅剩0.8元。對此衛福部健保署長石崇良表示，將於15日的健保會提案、討論動用總額非預期風險或政策改變的調撥款與安全準備金來支應補貼。
記者林志怡／台北報導
健保點值於今年第2季下滑到0.9元，醫院預估第3季會剩下0.8元，健保署先前提到、將要撥2.55億經費補貼。石崇良說明，從今年3月開始，指揮中心宣布陸續讓新冠肺炎改類降級，讓原本醫療服務費用回歸健保常態，從今年第2季開始有觀察到類流感申報數量比2019年疫情前明顯增加。
此外，石崇良表示，中醫在第1季、第2季的點值比以往多，可能與疫情使民眾對中醫信心提升有關，西醫基層的第1季點值還有維持在0.9以上，但第2季開始也受到新冠肺炎回歸健保架構的影響，醫院則各區狀況不太一樣，有些第1季沒有受到影響。
石崇良表示，健保署將於15日在健保會提案，動用非預期風險或政策改變的調撥款，不足的部分則使用安全準備金，其中總額「非預期風險或政策改變」一項、一年預算約8到10億，未動用部分則會持續滾入安全準備金。
針對安全準備金，石崇良說，今年安全準備金尚有行政院的特別預算240億挹注、保費收入也不錯，安全準備金的實際金額達1.97個月、落在1300多億左右，而以目前估算方式，今年第一、第二季，基層診所約需補貼6億元，中醫及醫院可能會動用30至50億元。