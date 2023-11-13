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籃籃「狂奔10場」無緣總冠軍哭了：還是差了一步！落淚畫面好心疼

▲樂天女孩籃籃陪著球隊完成10場大型賽事，直到昨日確定無緣總冠軍後難過落淚，直呼「還是差了一步！」再搭配下雨天的畫面，讓人十分心疼。（圖／籃籃IG）
▲樂天女孩籃籃陪著球隊完成10場大型賽事，直到昨日確定無緣總冠軍後難過落淚，直呼「還是差了一步！」再搭配下雨天的畫面，讓人十分心疼。（圖／籃籃IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃，即便演藝事業忙碌，還遭到球迷們批評無心，但她仍心繫著球隊，一結束工作就直奔球場，陪伴大家奮戰到最後一刻，從挑戰賽3場、台灣大賽7場，籃籃都沒有缺席，可惜樂天桃猿最終無緣總冠軍，也讓籃籃終於在最後一刻落淚，照片曝光後讓球迷們好心疼。

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昨（12）日台灣大賽上演龍猿大戰，雙方鏖戰到第七戰，由味全龍拿下總冠軍，現場拋下亮紅色的彩帶，畫面美不勝收。反觀另一邊的樂天球迷們顯得非常失落，特別是抽出空檔，陪伴大家現身應援的樂天女孩們，臉上都充滿難過的神情。

▲籃籃轉貼球迷們為她拍下落淚的照片，顯現失落又難過心情。（圖／籃籃IG）
▲籃籃轉貼球迷們為她拍下落淚的照片，顯現失落又難過心情。（圖／籃籃IG）
其中，作為隊長的籃籃，多次被球迷們拍到拭淚的畫面，但她仍強忍著情緒，揮著手與大家勉勵。賽後，籃籃也在IG上簡短寫下心情：「離總冠軍最近的一次，還是差了一步！」此話一出，讓粉絲們相當心疼，紛紛留言打氣，「辛苦了，明年再加油！」、「籃籃不哭！明年繼續努力。」截稿前，貼文已湧入3萬多人按讚。

事實上，籃籃自樂天桃猿展開挑戰賽之後，她就沒有缺席過任何一場比賽，無論是台南、桃園或是天母棒球場，她都會想盡辦法衝到球場，經常南北往返奔波，即便當天早上有工作或是下午才結束行程，籃籃都用行動證明，她是真心愛著球隊，讓大家極為感動。

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▲籃籃。（圖／籃籃IG）
▲只見籃籃強忍著情緒，勉強擠出笑容，與球迷們揮手致意。（圖／籃籃IG）
▲籃籃。（圖／籃籃IG）
▲籃籃（中）與張雅涵（左）、陸筱晴（右）臉上難掩輸球心情，畫面令人不捨。（圖／籃籃IG）

▲籃籃日前被罵作為隊長卻無心啦啦隊，昨日無預警現身台南棒球場應援，超暖的舉動立刻感動許多球迷，直呼：「籃籃是最棒CEO！」（圖／翻攝樂天女孩FB）
▲即便演藝事業忙碌，籃籃（右）都沒缺席球隊任何一場重要大型賽事，用行動證明打臉酸民。（圖／翻攝樂天女孩FB）

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