籃籃「狂奔10場」無緣總冠軍哭了：還是差了一步！落淚畫面好心疼
樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃，即便演藝事業忙碌，還遭到球迷們批評無心，但她仍心繫著球隊，一結束工作就直奔球場，陪伴大家奮戰到最後一刻，從挑戰賽3場、台灣大賽7場，籃籃都沒有缺席，可惜樂天桃猿最終無緣總冠軍，也讓籃籃終於在最後一刻落淚，照片曝光後讓球迷們好心疼。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（12）日台灣大賽上演龍猿大戰，雙方鏖戰到第七戰，由味全龍拿下總冠軍，現場拋下亮紅色的彩帶，畫面美不勝收。反觀另一邊的樂天球迷們顯得非常失落，特別是抽出空檔，陪伴大家現身應援的樂天女孩們，臉上都充滿難過的神情。
其中，作為隊長的籃籃，多次被球迷們拍到拭淚的畫面，但她仍強忍著情緒，揮著手與大家勉勵。賽後，籃籃也在IG上簡短寫下心情：「離總冠軍最近的一次，還是差了一步！」此話一出，讓粉絲們相當心疼，紛紛留言打氣，「辛苦了，明年再加油！」、「籃籃不哭！明年繼續努力。」截稿前，貼文已湧入3萬多人按讚。
事實上，籃籃自樂天桃猿展開挑戰賽之後，她就沒有缺席過任何一場比賽，無論是台南、桃園或是天母棒球場，她都會想盡辦法衝到球場，經常南北往返奔波，即便當天早上有工作或是下午才結束行程，籃籃都用行動證明，她是真心愛著球隊，讓大家極為感動。
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