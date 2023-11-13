陌生野狗「爽躺沙發曬日光浴」！他越看越怪傻眼：這隻不能養
這隻不是狗！美國舊金山（San Francisco）一名屋主上週起床之後，發現戶外的露台沙發上有生物躺在上面休憩，乍看之下想說是不是鄰居家的小狗跑出來做日光浴，沒有想到他越看越不對勁，直到近看才發現這其實根本不是狗，更別說是鄰居的寵物，而是一隻野生郊狼（coyote），根本不能夠養，讓他緊急通報專家前來處理。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「Animal Care & Control San Francisco」日前發文，透露在美國舊金山有一位居民當天醒來之後，發現自家露台上面有一隻不明生物入侵，躺在露台沙發上面休息，剛好陽光灑下，就好像在享受日光浴一般，乍看之下就覺得是一隻普通的狗狗，不說的話一般人可能覺得是浪浪或者鄰居家的狗跑出來。
不過該名屋主越看他越奇怪，最後發現這根本不是一隻狗，而是一隻野生郊狼，於是趕緊打電話求助專家，而任職於「Animal Care & Control」的馬倫（Mullen）抵達現場之後，簡單視察情況，發現郊狼並沒有受傷的情況。
馬倫秉持專業冷靜地處理，走近郊狼與牠對話，告訴他「應該起床了」，郊狼也似懂非懂，起身做了伸展之後，站起來就往院子的邊緣走去，身影逐漸消失在眾人的眼前，危機這才解除。
馬倫表示「舊金山估計有100隻郊狼，過去10至15年以來，這樣的數量幾乎沒有改變過，郊狼其實個性很害羞，通常不會有攻擊性，但在感受到有威脅性的時候，還是會表現出不同的行為」呼籲民眾如果在野外遇到郊狼，可以上他們網站填寫郊狼目擊表單，好讓他們可以協助這些可能有受傷、生病的郊狼。
事實上，過去在美國就有也一戶人家在路上看到一隻疑似被遺棄的小狗狗，長相十分可愛，結果該戶人家就將其收編，沒想到養了幾天之後發現狗狗有點特別，於是送到野生動物中心Cape Wildlife Center檢查，也才驚覺原來牠是「東部郊狼（Eastern Coyote）」的小幼崽，由於一般民眾無法飼養狼，小幼狼最後就被留在野生動物中心。
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