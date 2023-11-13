LOL世界賽／JDG敗給T1！中國粉絲怒了　出征韓援Kanavi登熱搜

陌生野狗「爽躺沙發曬日光浴」！他越看越怪傻眼：這隻不能養

▲有民眾起床後，發現露台沙發上面躺著一隻像狗的生物正在做日光浴休息。（圖/Facebook@Animal Care & Control San Francisco）
▲有民眾起床後，發現露台沙發上面躺著一隻像狗的生物正在做日光浴休息。（圖/Facebook@Animal Care & Control San Francisco）

記者張嘉哲/綜合報導

這隻不是狗！美國舊金山（San Francisco）一名屋主上週起床之後，發現戶外的露台沙發上有生物躺在上面休憩，乍看之下想說是不是鄰居家的小狗跑出來做日光浴，沒有想到他越看越不對勁，直到近看才發現這其實根本不是狗，更別說是鄰居的寵物，而是一隻野生郊狼（coyote），根本不能夠養，讓他緊急通報專家前來處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「Animal Care & Control San Francisco」日前發文，透露在美國舊金山有一位居民當天醒來之後，發現自家露台上面有一隻不明生物入侵，躺在露台沙發上面休息，剛好陽光灑下，就好像在享受日光浴一般，乍看之下就覺得是一隻普通的狗狗，不說的話一般人可能覺得是浪浪或者鄰居家的狗跑出來。

不過該名屋主越看他越奇怪，最後發現這根本不是一隻狗，而是一隻野生郊狼，於是趕緊打電話求助專家，而任職於「Animal Care & Control」的馬倫（Mullen）抵達現場之後，簡單視察情況，發現郊狼並沒有受傷的情況。

▲原本以為是浪浪或者鄰居家的狗跑出來，後來發現牠其實是一隻郊狼！一般民眾並不能圈養。
▲原本以為是浪浪或者鄰居家的狗跑出來，後來發現牠其實是一隻郊狼！一般民眾並不能圈養。（圖/Facebook@Animal Care & Control San Francisco）
馬倫秉持專業冷靜地處理，走近郊狼與牠對話，告訴他「應該起床了」，郊狼也似懂非懂，起身做了伸展之後，站起來就往院子的邊緣走去，身影逐漸消失在眾人的眼前，危機這才解除。

馬倫表示「舊金山估計有100隻郊狼，過去10至15年以來，這樣的數量幾乎沒有改變過，郊狼其實個性很害羞，通常不會有攻擊性，但在感受到有威脅性的時候，還是會表現出不同的行為」呼籲民眾如果在野外遇到郊狼，可以上他們網站填寫郊狼目擊表單，好讓他們可以協助這些可能有受傷、生病的郊狼。

事實上，過去在美國就有也一戶人家在路上看到一隻疑似被遺棄的小狗狗，長相十分可愛，結果該戶人家就將其收編，沒想到養了幾天之後發現狗狗有點特別，於是送到野生動物中心Cape Wildlife Center檢查，也才驚覺原來牠是「東部郊狼（Eastern Coyote）」的小幼崽，由於一般民眾無法飼養狼，小幼狼最後就被留在野生動物中心。

▲美國一戶人家過去在路上也遇到郊狼，一開始以為牠是遭遺棄或是走失的小狗，沒想到竟然也是「郊狼」。（圖／FB@CapeWildlife）
▲美國一戶人家過去在路上也遇到郊狼，一開始以為牠是遭遺棄或是走失的小狗，沒想到竟然也是「郊狼」。（圖／FB@CapeWildlife）
更多最多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請鎖定「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台 」粉絲專頁

台灣山羌在日本狂繁殖！「菜園果園遭啃光」　詭異叫聲居民超毛

水族館遭魷魚墨汁攻擊！魟魚緊貼玻璃牆壁　一臉崩潰：拜託救救我

最愛娃娃被上吊！虎斑貓不懂急哭猛跳　出喵拳想救它：我來了別怕

您的外送餐點可愛中！小幼貓搭機車逛街　5.5萬人見真面目讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞