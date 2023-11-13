▲台灣65歲以上失智症盛行率約8%！　遵循10招降低失智症風險

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預防失智關鍵 學十招好生活林品辰職能治療師表示，預防失智症的關鍵在於保持健康的生活方式和大腦活躍。這些建議不僅有助於降低失智症風險，還能提高生活的質量，使長者長壽之路更加美滿，保持清晰和敏捷。
1.保持身體活躍：運動是保護大腦健康的重要一環。規律的運動可以提高血液流動，促進新神經元的生成，並減少患失智症的風險。輕度的散步、游泳、瑜伽和舞蹈等體育活動都是不錯的選擇。
2.保持心智活躍：持續學習和挑戰您的大腦非常重要。閱讀、解謎、學習新技能、參加社區課程等都有助於保持大腦的活力。
3.健康飲食：飲食對大腦功能有直接影響。選擇富含抗氧化劑的食物，如水果、蔬菜和全穀物；多攝取健康脂肪，如橄欖油和堅果，以維持腦部組織的健康。
4.控制心理壓力：長期的心理壓力可能對大腦產生不良影響。學習壓力管理技巧，如冥想、深呼吸和放鬆運動，可以幫助緩解這種風險。
5.維護健康的社交生活：與家人和朋友保持緊密的聯繫，參加社交活動，這有助於保持心理健康和減少孤獨感；與他人的交流也有助於大腦的活力。
6.規律睡眠：良好的睡眠對大腦功能至關重要。確保每晚有充足的休息，以促進記憶的鞏固和大腦細胞的修復。
7.控制基本疾病：某些基本健康問題，如高血壓、糖尿病和高膽固醇，與失智症風險有關；定期追蹤這些疾病，按醫師的建議管理。
8.戒菸和限制飲酒：吸菸和過度飲酒都與失智症風險增加相關。
9.規律的醫學檢查：定期的醫學檢查有助於早期發現任何潛在的健康問題，以及及早採取適當的措施。
10.開展興趣和嗜好：培養新的興趣和嗜好，將提供樂趣並保持大腦的活力。參加社團、學新語言或者嘗試藝術和手工藝活動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59872
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