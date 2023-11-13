訓練談判技巧有助於藍白整合？　盧秀燕這樣說

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盧秀燕表示，她在成長過程中積極參與國際事務的學習，受益良多。她以自身經驗舉例，她於學生時代，就對國家社會發展及國際事務很有興趣，曾經努力通過甄選，爭取到救國團青年友好訪問團赴國外參訪學習的機會，打開了她的國際視野；後來研究所時主修國際事務與戰略；從事新聞工作11年期間也持續關注國際議題；另立委時期還拿到了淡江大學的國際關係與戰略所的碩士學位，而且她的論文是經過檢驗沒有問題的。
盧秀燕強調，教育、青年發展一直是她最重視的議題之一，因為她的成長經歷，深知在這個全球化的時代，國際教育的重要性，她上任後決定要開辦台中市模擬聯合國暨國際議事培訓營，提供高中職學生一個汲取國際知識的平台。不收取報名費用，由市府提供預算辦理，就是希望為國家培育青年人才，同時提供青年學子有更多機會參與及接觸國際事務。
盧秀燕指出，培訓營舉辦至今已第三屆，今年有300位學員參與，活動已打開能見度，謝謝來自台中及全台各縣市高中學校師生的熱情參與，也讓很多的青年朋友透過活動確定自己的人生志向，深信大家的參與及付出，一定可以學習提升國際事務的技能。
東海大學校長張國恩表示，東海大學首度接受市府委辦這屆模擬聯合國活動，深感榮幸，學校擁有來自 50 多個國家的國際學生，營造了多元文化的學習環境，東海社會科學院及政治系擁有眾多國際關係學者，是中部地區相關領域的學術重鎮，能為學子提供專業的學術顧問諮詢和知識，相信能夠給予學子不同層次的學習方式。
市府秘書處長謝佳蓁說，盧市長非常重視國際與雙語教育，除自籌經費增聘外籍教師，外師人數持續居全國之冠，也希望提供學生更多元的學習管道，因此，指示負責市府國際交流業務的秘書處國際事務科籌辦模擬聯合國活動，結合專家學者，將市府實際參與國際組織、城市外交的相關實務經驗融入課程設計，並頒給全程出席的學員證書，為未來學習歷程加值。
秘書處表示，此次活動共有全國各地 38 所高中 300 位學生參加，也有來自多個不同國家的 8 位東海大學國際學生擔任觀察員，活動議程多元緊湊，決議文草案競賽相當激烈，與會學生紛紛表示收穫滿滿，意猶未盡。