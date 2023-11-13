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綠營爆父親長期任中共統戰職務　洪孟楷反擊：有違法歡迎告發

▲國民黨立委洪孟楷反擊，如果有違法歡迎告發。（圖／資料照）
▲國民黨立委洪孟楷反擊，如果有違法歡迎告發。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

民進黨團稍早召開記者會，直指國民黨立委洪孟楷的父親洪璽曜，曾長期擔任中共統戰組織重要職務，且與洪璽曜妻子郭素春及兒子洪孟楷的立委任期高度重疊，質疑洪孟楷是否認同該組織的促統宗旨。對此，洪孟楷反擊「民進黨認為有違法歡迎告發」，他痛批，民進黨與其用選舉奧步，對當立委後連大陸都沒去過的自己拚命抹紅，是否先交代清楚，當立委期間還跟中國女子交往的綠營立委有沒有問題？

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民進黨團今召開「中國介選第十五招」記者會，直指中共對台介選力道加劇，洪孟楷的父親洪璽曜，曾長期擔任中共統戰組織、全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）重要職務，質疑「洪孟楷是否接受台企聯的促統言行和宗旨？洪家在中國有無投資？」上述皆為有憑有據的具體證據，呼籲洪出面說清楚。

對此，洪孟楷回應，選戰倒數六十天，身為執政黨的民進黨團居然開記者會刻意影射抹黑抹紅自己家人，難道在執政黨眼裡，台商就是罪惡？近期不斷以中國大陸介選議題重打抗中保台老招，企圖把過去服務台商與企業的人士就是中國統戰工具畫上等號，洪孟楷嚴正批評，民進黨選舉除了抹紅已經沒招了。

洪孟楷質疑，低劣的選戰操作攏是中共的陰謀？名嘴、民調、賭盤資金、宮廟、台商、網紅、連藍白合都是中共介選？難道六成民意要政黨輪替也是介選？直言「執政的民進黨除了噁心還是一句噁心」。

洪孟楷說，因為害怕不支持民進黨繼續執政的台商回鄉投票，就要指控台商回鄉是介選？都是看一個影生一個子捕風捉影的抹紅，什麼證據都不用提供只要潑髒水就行了，民進黨要不要乾脆規定，如果不投賴清德不投民進黨的都不准投票。

洪孟楷再指，民進黨硬要抹紅潑髒水，是無知還是無恥，現在有反滲透法、有國安法，民進黨認為有違法歡迎告發，不要只敢開記者會而不敢任何法律動作，做實根本選戰操弄。

洪孟楷強調，蔡政府兩岸往來已讀不回，近期更是冷凍至冰點，民進黨與其用選舉奧步，對當立委後連大陸都沒去過的自己拚命抹紅，無限上綱，是不是更應該先交代清楚，當立委期間還跟中國女子交往的綠營立委有沒有問題？每逢選舉就只想靠抹紅勝選，空降的候選人真的一點在地需求都講不出來嗎？可悲的同時，也讓人看破手腳啼笑皆非。

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