綠營爆父親長期任中共統戰職務　洪孟楷反擊：有違法歡迎告發

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對此，洪孟楷回應，選戰倒數六十天，身為執政黨的民進黨團居然開記者會刻意影射抹黑抹紅自己家人，難道在執政黨眼裡，台商就是罪惡？近期不斷以中國大陸介選議題重打抗中保台老招，企圖把過去服務台商與企業的人士就是中國統戰工具畫上等號，洪孟楷嚴正批評，民進黨選舉除了抹紅已經沒招了。
洪孟楷質疑，低劣的選戰操作攏是中共的陰謀？名嘴、民調、賭盤資金、宮廟、台商、網紅、連藍白合都是中共介選？難道六成民意要政黨輪替也是介選？直言「執政的民進黨除了噁心還是一句噁心」。
洪孟楷說，因為害怕不支持民進黨繼續執政的台商回鄉投票，就要指控台商回鄉是介選？都是看一個影生一個子捕風捉影的抹紅，什麼證據都不用提供只要潑髒水就行了，民進黨要不要乾脆規定，如果不投賴清德不投民進黨的都不准投票。
洪孟楷再指，民進黨硬要抹紅潑髒水，是無知還是無恥，現在有反滲透法、有國安法，民進黨認為有違法歡迎告發，不要只敢開記者會而不敢任何法律動作，做實根本選戰操弄。
洪孟楷強調，蔡政府兩岸往來已讀不回，近期更是冷凍至冰點，民進黨與其用選舉奧步，對當立委後連大陸都沒去過的自己拚命抹紅，無限上綱，是不是更應該先交代清楚，當立委期間還跟中國女子交往的綠營立委有沒有問題？每逢選舉就只想靠抹紅勝選，空降的候選人真的一點在地需求都講不出來嗎？可悲的同時，也讓人看破手腳啼笑皆非。