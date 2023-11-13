李佳琦雙11「賣出1110億」? 團隊回應：純屬無稽 從未公布過數據
雙11購物節剛過，不少中國民眾都關注「直播一哥」李佳琦，在這波商機中究竟進帳多少，更有傳言稱李佳琦直播間的銷售及售價測算，在今年雙11期間的總收入金額，保守估計就超過250億人民幣，折合新台幣約1110億，消息一出便登上微博熱搜。不過李佳琦的團隊已出面駁斥，所謂的250億收入純屬「無稽之談」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，李佳琦所屬團隊13日回應，有關數據純屬捏造，嚴重不實，雙11收貨及數據統計遠未結束，而且李佳琦直播間從未公布過GMV（商品交易總額）數據，也沒有所謂的250億收入。
報導指出，今年雙11前後，李佳琦便頻頻登上熱搜，深陷多項負面傳聞，並被質疑涉嫌壟斷，包含京東有採銷人員指控，收到了品牌商海氏的律師函，被投訴由於某款烤箱的京東價格低於李佳琦直播售價，違反了他們與李佳琦簽署的底價協議，要求賠償巨額違約金，並質疑李佳琦有「二選一」的違法行為，呼籲相關部門介入管理「偽全網最低價」。
對此，上海市市場監督管理局反壟斷辦工作人員回應，已關注到此事，目前正在調查核實，若真的發現違法則會進行查處，李佳琦直播間則反駁稱，從未要求品牌二選一，「底價協議」屬於不實消息，直播間的商品定價權在於品牌。