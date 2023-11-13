弘道打造屏東最大銀髮運動盛會　民眾參與踴躍18天完成千人報名

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84歲的賴武雄爺爺是弘道爺奶健走屏東場的全勤獎選手，同時也是今年屏東場的素人公益大使。賴爺爺每日騎電動車外出和朋友談天，每周二固定參與社區據點課程活動，還有女兒定期陪伴散步，就算年動較不方便也沒有打消他走出戶外的想法。賴爺爺抱持良好的運動習慣，40多年堅持練習外丹功，作為早晨喚醒身體的暖身操，開啟一天的生活。今年弘道邀請爺爺擔任活動推廣公益大使，家人也格外支持爺爺，兒子、女兒、孫子、媳婦等一家12人集體報名，用行動陪伴爺爺走完３公里達陣。爺爺開心在家庭群組分享他拍攝的宣傳影片時，家人們也為爺爺感到驕傲。賴爺爺的媳婦分享：「公公雖然近一年行動上仍有退化的趨勢，但依然堅持他的運動和外出習慣，生活上也努力不麻煩家人，深刻感受他對於健走活動的喜愛，我們很開心弘道持續舉辦活動，也感謝今年的公益大使邀請，為我們一家增添許多活力與樂趣。」
【弘道居家服務員鼓勵72歲身障黃阿公持續參與健走，感受歡樂氛圍】
72歲的黃慶坤阿公是弘道居家服務５年的長輩，也是每年完成3公里達陣健走選手。黃阿公因中風左側偏癱及右手變形及攣縮，因活動受限平時甚少外出互動，就連外出散步習慣也因阿嬤擔心疫情狀況而停擺，最多的活動便是在租屋處由居服員素蓉姊帶著他做簡易肢體關節運動、練習走路。去年的健走過程中素蓉姊觀察到，阿公嚮往走入人群、喜歡熱鬧的氣氛，那樣的環境能讓他更有活力，阿公更是在路途中就跟素蓉姊表示，這個活動他很喜歡，明年如果還有機會請讓他再來參加。素蓉姊表示，阿公阿嬤疫情期間搬家後，生活環境的改變與不安定加速了阿公的退化，很慶幸阿公雖然中風後行動不便，但仍可以良好的與他人溝通，也很開心阿公喜歡健走活動，今年願意讓我們帶他出來參加。
【91歲林爺爺戰勝年齡與恐懼 成功完成三公里達陣】
弘道林邊志工站每年都會陪伴獨居長輩參與健走活動，長輩們對於活動都非常期待，卻也有擔心顧慮，其中91歲的林再文爺爺因為感覺自己年齡太大，不適宜參與動態活動，雖然往年都推辭志工站的邀請，但志工們在與爺爺交談中發現，爺爺對健走活動其實非常喜愛，紛紛鼓勵著並全程陪伴他。爺爺從４年前第一次參與健走成功達陣後，察覺自己確實有足夠的體力完成路程，過程中志工的陪伴與青年志工的鼓勵，都是幫助他不放棄的力量，所以在不知不覺間爺爺也成為弘道健走活動的全勤出席者。弘道社工表示，期望爺爺活到老、精彩到老的精神，能夠感染他人，讓其他人知道，老了不可怕，無論幾歲都可以讓生活精彩且健康。
弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，台灣人口老化飛速，弘道一直都在倡導預防照顧及運動延緩老化的重要性，但也發現為高齡族群設計的戶外活動少之又少，進而開始籌備超過千人的跨世代健走運動盛會，鼓勵高齡長者走出戶外運動去，也陪伴失能長者走出來增進社會參與，透過適合全家老小一起參與的健走活動，不僅增加家庭世代的互動，促進家庭關係，也能培養長者運動習慣，促進身心健康。弘道於屏東舉辦五屆爺奶健走以來， 很開心看到藉由符合年長者與身障者的動線與活動設計下，80歲以上、身心障礙者與經濟弱勢長輩報名比例逐年增加，期待藉由每年舉辦的健走活動，成為長者與家人們樂於參與的跨世代運動盛會，一起打造健康樂活的高齡友善社會。