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被點名對柯文哲支持李全教一聲不吭　黃國昌「我不知道」怒嗆綠營

▲前立委黃國昌反擊民進黨。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）
▲前立委黃國昌反擊民進黨。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）

記者邱新博／台北報導

日前民眾黨主席柯文哲與前台南市議長李全教同台，兩人互相祝福對方當選，民進黨也批評柯文哲「不演了」，也點名曾批評李全教涉賄選是恬不知恥的前立委黃國昌至今不敢吭聲，雙標至此，有夠離譜。對此，黃國昌表示，「我不知道柯文哲是否支持李全教」，並批民進黨照這樣政治攻擊low到極點、莫名其妙。

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黃國昌於臉書表示，他強調他上午在忙著幫im.B詐騙吸金案的被害人匯整資料，同仁剛剛突然跑進來告訴他，民進黨中央發新聞稿砲轟他，自己覺得一頭霧水，「我是像陳歐珀一樣接受了詐騙集團的供養、還是像顏旭懋一樣走私販毒嗎？民進黨砲轟我什麼？」。

黃國昌說，他查了一下原來是上週五傍晚，柯文哲在台南南聖宮參拜，李全教也跑來，南聖宮董事長在台上舉起柯文哲的手祝賀他當選，也舉起李全教的手祝賀他當選，然後民進黨的選擇是砲轟他不置一詞，讓他腦中頓時冒出許多問號。

黃國昌批評，民進黨這樣的政治攻擊，真的是low到極點。「他不知道柯文哲是否支持李全教」，但自己是絕不可能支持李全教，民進黨到底在砲轟什麼？真是莫名其妙。

黃國昌繼續砲轟民進黨，「賴清德基隆競總成立時，幫天道盟施壓國防部賤賣眷地的蔡適應站在台上，怎麼民進黨沒發個新聞稿砲轟我未置一詞？依照民進黨的標準，怎麼不砲轟蔡英文，對於涉入台南黑金的郭再欽與賄選起訴的邱莉莉，未置一詞呢？怎麼不砲轟賴清德，對於替暴力黑幫寶和會撐腰的陳明文，未置一詞？」。

他說，仔細想想自己未置一詞的事還真的不少，「例如，像老家被檢舉有部分違建，我也就依法處理，其他也沒再多說什麼，更不會明明沒繳稅還公然說謊有繳，賴主席，您說是嗎？」。

對於柯文哲和李全教同台，民進黨發言人林楚茵表示，李全教的黑金背景全台無人不知、無人不曉，是全台首位涉及議員、議長雙重賄選案遭判刑確定的人；但一向高舉進步大旗、嘴上用高標準批評民進黨貪污的柯文哲，為了選舉利益，迫不及待撕下進步的假面具，露出力挺黑金貪污的真面目，此舉根本是黑白配挺黑金，試問這就是柯文哲及民眾黨的核心價值嗎？

林楚茵也點名黃國昌，過去曾批評李全教涉賄選案恬不知恥，但黃國昌至今對柯文哲同台李全教不敢吭聲，她質問柯文哲與黃國昌，難道是在公然侮辱台灣社會的集體記憶嗎？還是為了不分區的安全名單，道德價值都可以不要？

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