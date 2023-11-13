被點名對柯文哲支持李全教一聲不吭　黃國昌「我不知道」怒嗆綠營

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黃國昌說，他查了一下原來是上週五傍晚，柯文哲在台南南聖宮參拜，李全教也跑來，南聖宮董事長在台上舉起柯文哲的手祝賀他當選，也舉起李全教的手祝賀他當選，然後民進黨的選擇是砲轟他不置一詞，讓他腦中頓時冒出許多問號。
黃國昌批評，民進黨這樣的政治攻擊，真的是low到極點。「他不知道柯文哲是否支持李全教」，但自己是絕不可能支持李全教，民進黨到底在砲轟什麼？真是莫名其妙。
黃國昌繼續砲轟民進黨，「賴清德基隆競總成立時，幫天道盟施壓國防部賤賣眷地的蔡適應站在台上，怎麼民進黨沒發個新聞稿砲轟我未置一詞？依照民進黨的標準，怎麼不砲轟蔡英文，對於涉入台南黑金的郭再欽與賄選起訴的邱莉莉，未置一詞呢？怎麼不砲轟賴清德，對於替暴力黑幫寶和會撐腰的陳明文，未置一詞？」。
他說，仔細想想自己未置一詞的事還真的不少，「例如，像老家被檢舉有部分違建，我也就依法處理，其他也沒再多說什麼，更不會明明沒繳稅還公然說謊有繳，賴主席，您說是嗎？」。
對於柯文哲和李全教同台，民進黨發言人林楚茵表示，李全教的黑金背景全台無人不知、無人不曉，是全台首位涉及議員、議長雙重賄選案遭判刑確定的人；但一向高舉進步大旗、嘴上用高標準批評民進黨貪污的柯文哲，為了選舉利益，迫不及待撕下進步的假面具，露出力挺黑金貪污的真面目，此舉根本是黑白配挺黑金，試問這就是柯文哲及民眾黨的核心價值嗎？
林楚茵也點名黃國昌，過去曾批評李全教涉賄選案恬不知恥，但黃國昌至今對柯文哲同台李全教不敢吭聲，她質問柯文哲與黃國昌，難道是在公然侮辱台灣社會的集體記憶嗎？還是為了不分區的安全名單，道德價值都可以不要？
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