政治力介入！桃園市議員要校長、主任備詢 全教總：把議場當秀場
民代施壓學校、要求教育人員到議會備詢等情事層出不窮，繼新北、台中接連傳出民代施壓學校更改學生成績後，近日桃園市再傳出某高中發生校內師生衝突事件，桃園市議員黃敬平要求該校校長、教務主任、學務主任等一級主管，明天全部到議會備詢。全教總今（13）日批評此舉是「政治力介入校園」，縣市議員群起傚尤，民代將議場當秀場。
記者李琦瑋／台北報導
全教總指出，針對市議員不合理的要求，桃園市政府及桃園市教育局不僅不敢拒絕，反而協助發文到校要求相關人員配合備詢，形同允許並協助政治力介入校園，毫無擔當的作法令人失望。
全教總理事長侯俊良表示，政治力不應介入校園事務，議員權責在於對市府監督，質詢對象應該是「官員」，桃園市議會黃敬平議員要求校長與所有一級主管都到議會備詢，請問動機與目的何在？不擔心影響該校正常校務運作嗎？
桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會認為，議員質詢時，應了解質詢案件的全貌、適用的相關法律，在議事殿堂展現足夠的專業，請黃敬平議員懸崖勒馬，中止這場鬧劇。
桃學產理事長陳俊裕表示，桃園市長與教育局長更應有捍衛法制與教育中立的勇氣，堅拒不理性的問政方式，才能真正讓桃園成為進步城市。
全教總譴責所有意圖干擾教育正常發展的民代，呼籲縣市議員適可而止，請黃敬平主動停止明天對學校教育人員的質詢，也期待桃園市政府與教育局，當全體教育人員的後盾，捍衛教育人員專業尊嚴與校園民主、還給學生單純的學習環境，勿淪為不肖民代作秀的幫兇。