昨說台中立委在睡覺 盧秀燕今讚楊瓊櫻資深強悍、很會要經費
台中市長盧秀燕昨天出席國民黨新人黃健豪競選總部揭牌時，批評台中市3大重要建設的中央補助款是零，並問「蔡英文總統在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」今她主持大雅國小新建幼兒園落成典禮，主動感謝國民黨立委楊瓊瓔爭取到80%中央補助，並說「資深、有經驗又強悍的委員，補助款就會要很多，如果經驗不夠或本身沒有交涉能力，就要不到錢」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕昨指台中治理在各大評比奪下六都之冠，但她當市長很辛苦，像會展中心、綠美圖、台中巨蛋等重大建設，中央補助是零，連前瞻特別預算都只分配到其他城市的1/5，非常不公平！她怒問「蔡英文總統在哪裡？有沒有欺負台中人？」「現任的立委在睡覺嗎？」「咱比別人卡細漢嗎？」
盧秀燕一番話引起綠營立委群起撻伐，前市長林佳龍更怒嗆「中央補助被妳砍掉怎都不說」？經濟部今主動說明，「台中水湳國際會展中心西側展館」案全由經濟部編列預算投入建設，中央並非一毛錢都沒有給。
盧秀燕今（13）日主持大雅國小新建幼兒園落成啟用典禮，三度稱讚國民黨籍楊瓊瓔是非常認真的立委，她除了感謝在場的教育部官員、前議員吳顯森及現任議員吳呈賢父子等人，特別提到楊瓊瓔為該項工程爭取到中央補助80%、近5000萬元的預算。
楊瓊櫻競選連任的對手，是32歲的民進黨前發言人謝子涵，盧秀燕致詞時表示，資深、有經驗又強悍的委員，補助款就會要很多，如果經驗不夠或本身沒有交涉能力，就要不到錢，不然就是要到很少很少。
她形容楊瓊櫻是一個厲害的立委，強調「中央一個計畫要給你幾趴，跟立法委員很有關係」，楊瓊瓔當過台中市副市長，只要有關潭雅神后區的發展與需求，她都全力以赴，且要到這麼多的預算，大大減輕台中市政府的負擔，讓市府預算容易籌措。