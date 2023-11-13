台灣大賽／百萬左投王維中眼眶泛淚！職業生涯首冠有感而發

日職／王柏融旅日不盡人意但絕非失敗！透過制度旅外成中職里程碑

▲火腿隊「台灣大王」王柏融在2019年加盟日本火腿鬥士，在過去行使旅外自由球員權利的7人中，僅王柏融最終簽下旅外合約。（圖／火腿官網）
▲火腿隊「台灣大王」王柏融在2019年加盟日本火腿鬥士，在過去行使旅外自由球員權利的7人中，僅王柏融最終簽下旅外合約。（圖／火腿官網）

記者張志宇/綜合報導

旅日球星王柏融在今（13日）透過社媒IG宣布將在明年球季返回台灣，正式結束5年的旅日生涯，若撇開王柏融在日職的5年成績不講，對中華職棒聯盟而言此次王柏融旅日的經驗可說是十分成功的，就讓《NOWnews今日新聞》帶大家了解王柏融是如何成為中職一個旅外的成功案例。

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根據中華職棒規定，選手累計年資3季且獲得球團同意，可取得旅外球員資格，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願，回顧歷史上（不包括今年），在過去行使旅外自由球員權利的7人中，僅王柏融最終簽下旅外合約。

王柏融在當時可說是開啟台灣球員近年旅日的大門，證明只要是在中職打得好，球員們肯努力是可以利用中華職棒成為跳板，繼續向國外挑戰更高殿堂，可說是對中華職棒整體實力水準的肯定，就舉例來說，當時王維中在2020年返台與味全龍簽下5年3個月的合約時，當時王維中所屬的經紀公司波拉斯團隊，就透露，「不排除合約走完將繼續尋求旅外機會」，這也可說是中華職棒水準被認可，代表待在中職仍是還有旅外機會。

但談起王柏融這5年的旅日生涯，共計出賽270場，擁有719個打數，僅敲出169安、15轟、打擊率0.235的成績，或許球迷們對於此成績相當失望，畢竟當時可是頂著「台灣三冠王的」名義挑戰日本，但只能說離鄉背井打拚屬實不容易，其中曾是王柏融恩師的栗山英樹監督也在自己的書中談到，「認為王柏融在打擊技巧上沒有什麼大問題，但王柏融在日本適應不佳，自己很遺憾在擔任監督期間未能幫助他重返一軍，為無法幫助王柏融深感愧疚。」

或許以旅日成績來說王柏融這段旅程不盡人意，但絕對不能說是失敗，因為王柏融的旅日經驗，為後輩球員開啟了挑戰更高職棒殿堂的里程碑，其中在今（13日）富邦悍將火球男曾峻岳成為史上第8人行使旅外自由球員的選手，被外界看好將有望循著王柏融模式加盟日本職棒球隊。

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