日職／王柏融旅日不盡人意但絕非失敗！透過制度旅外成中職里程碑

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王柏融在當時可說是開啟台灣球員近年旅日的大門，證明只要是在中職打得好，球員們肯努力是可以利用中華職棒成為跳板，繼續向國外挑戰更高殿堂，可說是對中華職棒整體實力水準的肯定，就舉例來說，當時王維中在2020年返台與味全龍簽下5年3個月的合約時，當時王維中所屬的經紀公司波拉斯團隊，就透露，「不排除合約走完將繼續尋求旅外機會」，這也可說是中華職棒水準被認可，代表待在中職仍是還有旅外機會。
但談起王柏融這5年的旅日生涯，共計出賽270場，擁有719個打數，僅敲出169安、15轟、打擊率0.235的成績，或許球迷們對於此成績相當失望，畢竟當時可是頂著「台灣三冠王的」名義挑戰日本，但只能說離鄉背井打拚屬實不容易，其中曾是王柏融恩師的栗山英樹監督也在自己的書中談到，「認為王柏融在打擊技巧上沒有什麼大問題，但王柏融在日本適應不佳，自己很遺憾在擔任監督期間未能幫助他重返一軍，為無法幫助王柏融深感愧疚。」
或許以旅日成績來說王柏融這段旅程不盡人意，但絕對不能說是失敗，因為王柏融的旅日經驗，為後輩球員開啟了挑戰更高職棒殿堂的里程碑，其中在今（13日）富邦悍將火球男曾峻岳成為史上第8人行使旅外自由球員的選手，被外界看好將有望循著王柏融模式加盟日本職棒球隊。