2023新北耶誕城11/17板橋點燈！演唱會時間 白爛貓、薑餅人超閃
板橋「2023新北市歡樂耶誕城」將於2023年11月17日至2024年1月1日登場，全區地圖範圍涵蓋市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，今（13）日曝光七大主題燈海光廊，「一起閃耀繽紛之夜」巨星演唱會時間，就在12月9日(六)、12月10(日)兩天18:00-22:00。活動期間還有最萌的白爛貓、薑餅人和大家一起放閃。
記者蕭涵云/綜合報導
📌七大主題燈海光廊！11月17日(五)起 每晚17:30-00:00亮燈
想拍閃亮亮美照，鎖定「2023新北市歡樂耶誕城」七大主題燈海光廊，與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」、連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」、小遠百天橋「心願光廊」、新府路天橋「金彩華爾滋光廊」、縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」、麗寶百貨廣場公車站的「銀河光廊」天橋、板橋車站天橋「繁星光廊」。
📌2023新北耶誕城「巨星演唱會-一起閃耀繽紛之夜」
「2023新北歡樂耶誕城」活動節目表已經出爐，大家最關注的還有「巨星演唱會-一起閃耀繽紛之夜」時間，就在12月9日(六)、12月10(日)兩天晚間18:00-22:00。將有超人氣歌手互尬拚場，一次爽聽從潮流到嘻哈、文青到經典暢銷金曲。
📌「巨型薑餅人」藏在府中廣場
「Gingerbread Man」將薑餅人作為主角，打造戴著可愛紅色耶誕帽的「巨型薑餅人」，一抹蠢萌微笑受到大家關注，就藏在府中廣場；同區的「皇冠巧克力屋」也找得到薑餅人與桑塔熊燈飾喔。
📌「白爛貓甜蜜耶誕派對」在萬坪公園
新板燈區的萬坪公園則有「白爛貓甜蜜耶誕派對」，設有雪花球、聖誕樹和聖誕禮物等造型的5大打卡裝置及聯名週邊商店，最狂的是竟以29個新北市行政區地景、與在地美食結合「白爛貓的日常生活」，發想出29個專屬的白爛貓燈飾，藏在縣民大道人行道上，鐵粉們肯定瘋狂拍一波。