防駭客攻擊！健保署研議醫院資安健檢 與HIMSS簽合作備忘錄
全民健保持續運作28年，資訊運作持續加入新項目、但底層規劃過於老舊，恐難應對資料互通與駭客的資安攻擊。衛福部健保署長石崇良今（13）出席「健保署與美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）簽署合作備忘錄」簽訂記者會，盼HIMSS作為類似顧問的角色、協助健保資安與資訊改善，並規劃未來推動醫院的資安健檢，細節仍有待為後續討論。
記者林志怡／台北報導
石崇良指出，健保在1995年實施、帶領台灣第一波醫療資訊改革，1997年起全面使用網路電子申報，2002年發出第一張健保IC卡，2004年全面換卡，帶動醫療資訊起步起飛，但現在面臨一些瓶頸，包括各醫院間醫療資訊多元化、互相交換上有困擾，以及駭客與資安問題威脅等。
對於健保資料的資安維護，石崇良表示，今（2023）年已提出健康平權的健保數位計畫，並獲得行政院同意，將在未來4年執行45億預算，並針對2大重點，包括針對健保28年來資訊架構重新編排，使其能夠因應未來需求，以及資訊與資安升級等。
此外，石崇良指出，HIMSS的角色近似於顧問，未來希望藉由合作，使台灣健保資料符合國際標準，以增加未來資料的互通性與可操作性，而醫療院所作為駭客攻擊次數排行第3的單位，也將研議展開醫院的資安健檢補助，檢視各大醫院的資安風險與情況。
至於此類醫院資安健檢補助對象，石崇良說，醫學中心資訊架構相對完整、進行此類資訊安全檢視的速度也比較快，但對於其他醫療院所來說，其資訊架構可能較不完善，或是外包給其他廠商、沒有自己的技術人員，反而是資訊安全較令人擔憂的機構，兩類院所有不同的考量，故細節仍有待未來討論。