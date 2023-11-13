特企／夏語心藥妝店性感掃貨！自爆私下最愛這幾款護髮膜

夏語心開心表示自己是護髮控，認為髮質絕對會影響顏質，而且非常重視聞起來要香香的，所以連護髮品的香味挑選都非常嚴格。公開四款她私下愛用的護髮膜﹕ 思波綺、阿葵亞、fino、瑪宣妮。她認真的說﹕「想要洗完頭後身上有舒服香氣、頭髮柔順，這四罐買起來準沒錯！另一半絕對狂吸，還會一直想摸你的頭髮喔。」
夏語心表示自己很愛用日系髮品，日本氣候比台灣更為乾冷，因此護髮商品更具備滋潤秀髮、改善毛躁的效果。她更強調一定要使用「髮膜」護髮，才能將受損髮完整包覆、恢復柔順光澤。
夏語心更進一步分享﹕「女生的浴室一定都要有滿滿的瓶瓶罐罐啊! 依照不同需求、心情來選擇今天想使用的東西，是生活中的小確幸!」 她表示像是滿檔行程結束很累時，就會使用思波綺，0秒修護可以不用等待直接沖洗﹔如果覺得當天頭髮比較扁塌，則用阿葵亞讓護髮後的髮絲清爽蓬鬆﹔長時間做造型後會選擇fino，可針對細微損傷進行修護，瑪宣妮則是四款內香味最少女的，通常會在和閨蜜約會前用。
為搶購年終購物熱潮，4大日系髮膜推出年度最省回饋價，於屈臣氏、康是美等藥妝店購買皆享任2入再折30元回饋，幫小資女們省荷包！想要擁有跟夏語心同款的女神香，趁現在入手。了解更多商品資訊！
我是廣告 請繼續往下閱讀