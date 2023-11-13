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特企／夏語心藥妝店性感掃貨！自爆私下最愛這幾款護髮膜

▲夏語心性感逛屈臣氏，推薦日系4大戶髮膜。（圖／品牌提供）
▲夏語心性感逛屈臣氏，推薦日系4大戶髮膜。（圖／品牌提供）

本報訊

身為熱播時尚美妝節目《玩美心計》主持群的夏語心，近期被網友捕捉性感逛屈臣氏的身影，以緊身黑色小背心搭配牛仔短裙、露出纖細小蠻腰，讓網友直呼穿這樣逛街也太犯規！夏語心分享當日採買清單全都是護髮膜，因年度髮膜回饋祭開跑，不只單件特價65折起，指定通路任選2件再折30元，4罐買下來千元有找！ 

夏語心開心表示自己是護髮控，認為髮質絕對會影響顏質，而且非常重視聞起來要香香的，所以連護髮品的香味挑選都非常嚴格。公開四款她私下愛用的護髮膜﹕ 思波綺、阿葵亞、fino、瑪宣妮。她認真的說﹕「想要洗完頭後身上有舒服香氣、頭髮柔順，這四罐買起來準沒錯！另一半絕對狂吸，還會一直想摸你的頭髮喔。」

夏語心表示自己很愛用日系髮品，日本氣候比台灣更為乾冷，因此護髮商品更具備滋潤秀髮、改善毛躁的效果。她更強調一定要使用「髮膜」護髮，才能將受損髮完整包覆、恢復柔順光澤。

夏語心更進一步分享﹕「女生的浴室一定都要有滿滿的瓶瓶罐罐啊! 依照不同需求、心情來選擇今天想使用的東西，是生活中的小確幸!」 她表示像是滿檔行程結束很累時，就會使用思波綺，0秒修護可以不用等待直接沖洗﹔如果覺得當天頭髮比較扁塌，則用阿葵亞讓護髮後的髮絲清爽蓬鬆﹔長時間做造型後會選擇fino，可針對細微損傷進行修護，瑪宣妮則是四款內香味最少女的，通常會在和閨蜜約會前用。

為搶購年終購物熱潮，4大日系髮膜推出年度最省回饋價，於屈臣氏、康是美等藥妝店購買皆享任2入再折30元回饋，幫小資女們省荷包！想要擁有跟夏語心同款的女神香，趁現在入手。了解更多商品資訊

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