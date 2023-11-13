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23歲就開始抗老？八成女性最怕臉部細紋　再生醫學助攻

▲23歲就開始抗老？八成女性最怕臉部細紋　再生醫學助攻
▲23歲就開始抗老？八成女性最怕臉部細紋　再生醫學助攻

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】愛美是女人的天性，抗老(anti-aging)更是許多愛美女性追求的目標，根據國外針對抗老主題所做的消費調查顯示，高達96%的受訪者對被誤認為比實際年齡還年輕時感到於愉悅 ，且令人驚訝的是，Z世代消費者開始購買抗衰老產品服務的平均年齡為23歲，遠低於千禧世代的35歲 ，由此可見抗老意識抬頭更是逐步年輕化。

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洩齡殺手　女性抗老最怕「它」找上門

根據美國美容和個人護理消費者研究公司The Benchmarking Company所做的研究調查，在購賣抗老化商品/服務時，77%的女性消費者期望能撫平或減少皺紋(reducing/eliminating fine lines and wrinkles )、72%為肌膚緊緻(firming) 、61%為深層補水(deep hydration)而51%則是改善肌膚彈性(improving skin elasticity) 。由此不難得知皺紋是許多女性抗老路上的洩齡殺手，尤其眼周、口周細紋和頸紋等顏面部位皺紋，更是讓人顯得老態龍鍾。

動靜態紋大不同　掌握成因搭配療法做改善

皺紋的產生除了年齡老化外，還包括不良生活作息、環境中的紫外線與肌膚缺水乾燥等因素，而根據紋路的深淺和成因，又分為動態紋與靜態紋兩種。動態紋指的是因部位或表情肌肉運動所產生的紋路，例如魚尾紋、眉間紋與抬頭紋這些皺紋等，通常動態紋僅在肌肉收縮時出現，放鬆時便會消失；而靜態紋則是當動態紋持續存在且變更深層時所形成的紋路。此外，隨著年齡老化，皮膚組織失去彈性與膠原蛋白逐漸流失，在失去支撐力的情況下，鬆弛皮膚擠壓形成持續存在的皺紋與凹陷，例如眼下細紋、法令紋和頸紋等。

醫美診所陳亮宇醫師表示：「針對動態紋的改善，通常會使用肉毒桿菌素減少肌肉的收縮，進而減少動態皺紋；而靜態紋在治療上較為多元，除了常見的以注射玻尿酸或膠原蛋白增生劑撫平細紋，電波拉皮也是熱門的選項，透過對真皮層加熱刺激膠原蛋白增生使皺紋變淺，讓皮膚恢復緊緻飽滿狀態。」

▲醫美診所翁書賢院長表示，PLT凍晶取自於自體，產生排斥、過敏的機率極低，可說是一種安全、精準且穩定的輔助療程，能讓膚況更穩定與細緻。

新趨勢結合PLT再生療法　複合式醫美療程助攻抗老撫平歲月痕跡

近年隨著再生醫學技術與科技進步，結合再生療法的複合式醫美療程成為新興的熱門選項，其中又以萃取血小板生長因子的PLT（Platelet-Lyophilized Treatment）凍晶結合皮膚修護療程逐漸廣為應用。醫美診所翁書賢院長表示：「血小板富含多種生長因子，在美容醫學應用上，血小板因增加纖維母細胞的數量，對於肌膚整體的年輕、健康化將有所助益，且當血小板中的生長因子釋放時，能補充肌膚中纖維母細胞缺失的養分，故能加速表皮細胞、上皮細胞的成長，應用於皮膚皺紋治療上，PLT搭配電音波或針劑注射療程，能刺激膠原蛋白增生，輔助提高皮膚再生能力與活性，縮短恢復時間。」

此外，翁書賢院長也提到：「相較於單次治療的PRP(Platelet-Rich Plasma)，PLT凍晶一次抽取約250c.c.的自體血液，並以無菌狀態送至無塵實驗室，萃取出血小板內的生長因子，再透過低溫真空方式，將血小板結晶於真空封瓶中，滅菌後製成約10-20瓶各含有約10億以上生長因子的細粉狀PLT凍晶，定劑定量方便醫師掌握療程安排，適合像皮膚皺紋與凹疤改善等通常需多次治療的療程。此外，PLT凍晶取自於自體，產生排斥、過敏的機率極低，可說是一種安全、精準且穩定的輔助療程，能讓膚況更穩定與細緻。」

最後，翁書賢院長也溫馨提醒，不論何種複合式療程，都要先和專業醫師溝通諮詢，經評估後規畫適合的療程，此外，抗老的撫紋除皺要從日常保養做起，平時注意防曬保濕與皮膚清潔，保持健康生活作息與均衡飲食，才是延緩皮膚老化的長久之道。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59896

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