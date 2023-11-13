▲23歲就開始抗老？八成女性最怕臉部細紋　再生醫學助攻

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洩齡殺手 女性抗老最怕「它」找上門根據美國美容和個人護理消費者研究公司The Benchmarking Company所做的研究調查，在購賣抗老化商品/服務時，77%的女性消費者期望能撫平或減少皺紋(reducing/eliminating fine lines and wrinkles )、72%為肌膚緊緻(firming) 、61%為深層補水(deep hydration)而51%則是改善肌膚彈性(improving skin elasticity) 。由此不難得知皺紋是許多女性抗老路上的洩齡殺手，尤其眼周、口周細紋和頸紋等顏面部位皺紋，更是讓人顯得老態龍鍾。
動靜態紋大不同 掌握成因搭配療法做改善皺紋的產生除了年齡老化外，還包括不良生活作息、環境中的紫外線與肌膚缺水乾燥等因素，而根據紋路的深淺和成因，又分為動態紋與靜態紋兩種。動態紋指的是因部位或表情肌肉運動所產生的紋路，例如魚尾紋、眉間紋與抬頭紋這些皺紋等，通常動態紋僅在肌肉收縮時出現，放鬆時便會消失；而靜態紋則是當動態紋持續存在且變更深層時所形成的紋路。此外，隨著年齡老化，皮膚組織失去彈性與膠原蛋白逐漸流失，在失去支撐力的情況下，鬆弛皮膚擠壓形成持續存在的皺紋與凹陷，例如眼下細紋、法令紋和頸紋等。
醫美診所陳亮宇醫師表示：「針對動態紋的改善，通常會使用肉毒桿菌素減少肌肉的收縮，進而減少動態皺紋；而靜態紋在治療上較為多元，除了常見的以注射玻尿酸或膠原蛋白增生劑撫平細紋，電波拉皮也是熱門的選項，透過對真皮層加熱刺激膠原蛋白增生使皺紋變淺，讓皮膚恢復緊緻飽滿狀態。」
▲醫美診所翁書賢院長表示，PLT凍晶取自於自體，產生排斥、過敏的機率極低，可說是一種安全、精準且穩定的輔助療程，能讓膚況更穩定與細緻。
新趨勢結合PLT再生療法 複合式醫美療程助攻抗老撫平歲月痕跡近年隨著再生醫學技術與科技進步，結合再生療法的複合式醫美療程成為新興的熱門選項，其中又以萃取血小板生長因子的PLT（Platelet-Lyophilized Treatment）凍晶結合皮膚修護療程逐漸廣為應用。醫美診所翁書賢院長表示：「血小板富含多種生長因子，在美容醫學應用上，血小板因增加纖維母細胞的數量，對於肌膚整體的年輕、健康化將有所助益，且當血小板中的生長因子釋放時，能補充肌膚中纖維母細胞缺失的養分，故能加速表皮細胞、上皮細胞的成長，應用於皮膚皺紋治療上，PLT搭配電音波或針劑注射療程，能刺激膠原蛋白增生，輔助提高皮膚再生能力與活性，縮短恢復時間。」
此外，翁書賢院長也提到：「相較於單次治療的PRP(Platelet-Rich Plasma)，PLT凍晶一次抽取約250c.c.的自體血液，並以無菌狀態送至無塵實驗室，萃取出血小板內的生長因子，再透過低溫真空方式，將血小板結晶於真空封瓶中，滅菌後製成約10-20瓶各含有約10億以上生長因子的細粉狀PLT凍晶，定劑定量方便醫師掌握療程安排，適合像皮膚皺紋與凹疤改善等通常需多次治療的療程。此外，PLT凍晶取自於自體，產生排斥、過敏的機率極低，可說是一種安全、精準且穩定的輔助療程，能讓膚況更穩定與細緻。」
最後，翁書賢院長也溫馨提醒，不論何種複合式療程，都要先和專業醫師溝通諮詢，經評估後規畫適合的療程，此外，抗老的撫紋除皺要從日常保養做起，平時注意防曬保濕與皮膚清潔，保持健康生活作息與均衡飲食，才是延緩皮膚老化的長久之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59896
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