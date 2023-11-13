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中市污水後巷強制接管　議員：民怨沸騰

▲議員張玉嬿、謝志忠等人表示，市府啟動後巷強制接管以後，衍生不少接管戶對管道經過路線埋設的爭議(圖／柳榮俊攝2023.11.13)
▲議員張玉嬿、謝志忠等人表示，市府啟動後巷強制接管以後，衍生不少接管戶對管道經過路線埋設的爭議(圖／柳榮俊攝2023.11.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中市府污水道接管多年，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達質詢指出，後巷強制接管衍生不少施工爭議，住戶經濟負擔加重，抱怨不已，辦理銀行融資專案更是門可羅雀，要求市府釋出善意補助貸款手續費，化糞池相關補助7年未調也應加碼；水利局長范世億允諾，113年起將依施作方式提高補助費用。

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張玉嬿表示，2019年市府啟動後巷強制接管以後，衍生不少接管戶對管道經過路線埋設的爭議，面臨增建或施工障礙時，住戶得自行負擔拆除改建費用，個案動不動就一、二十萬起跳，水利局提供的條件和接管戶的需求完全沒連結，民怨沸騰。


她又說，私人巷道淨空拆除改建自負額很高，市府雖推出銀行融資專案，但3年成果是門可羅雀，僅有十幾戶，建議補助貸款手續處理費，提高誘因，不用多，一萬塊就好，平息一些民怨，同時也應和銀行協商進一步降低利率。


謝志忠表示，經常接到民眾陳情，市府的下水道工程民宅部分，可以由民眾自行找包商，但往往民眾都會被告知，若是自己找的包商，等到管線要接公部門的管線時可能會有問題，要求市府要向民眾說清楚，講明白，不要因為資訊落差，造成民眾誤解產生民怨。


張玉嬿表示，水利局每一個專案工程啟動，議員連帶跟著市府一起被罵，要求市府釋出更多的善意，提高廢除地下室化糞池補助，因為工程所需材料、工錢都高漲，建議加碼提高補助提高一倍。


另外，王立任說，臺中港特定區的水資源回收中心接管率只有2.77%，全台中市最少，海線汙水下水道及雨水下水道的接管率都遠遠落後，要求市府加速辦理。另外除了鼓勵更高的接管率，也應好好思考如何鼓勵民眾接管，現在汙水下水道接管遇到的問題，未來海線可能也會遇到，要求提前做好溝通規畫，盡量協助民眾，給予更多幫助。

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