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胡志明市最大毒品案！韓國前警官涉案　18名毒品犯在越南被判死刑

▲ 胡志明市大型緝毒案的判決結果出爐，共有18人因販賣超過216公斤毒品被判處死刑。（圖／翻攝自臉書）
▲ 胡志明市大型緝毒案的判決結果出爐，共有18人因販賣超過216公斤毒品被判處死刑。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

東南亞國家對於毒品案的刑法懲罰普遍相當嚴重，近期越南胡志明市大型緝毒案的判決結果出爐，共有18人因販賣超過216公斤毒品被判處死刑，這也是胡志明市所有毒品案中，死刑判決最多人的一宗案件，其中有韓國前警察涉案，此案也有中國男子遭判處死刑。

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《越南快訊》（VnExpress）11月11日報導，58歲的中國籍男子李天管（音譯）在經過4天的審判後，因販毒罪被胡志明市人民法院下屬的家庭和少年法庭判處死刑。被判死刑的罪犯也包括兩名韓國人，他們分別是63歲的韓國前警察金順植（音譯）和30歲的姜善福（音譯）。30歲的越南人黎洪武（音譯）則因販毒罪和偽造文書罪被判死刑。

另外14人則因非法運輸、貯存和採購毒品等罪名被判處死刑。而涉案集團中只有3人逃過死劫，其中1名男子黎青義（音譯）犯案時還未滿18歲，遭判處15年有期徒刑。

涉案的前韓國警察金順植過去因違規行為遭韓國警察局開除，隨後他在2000年至2016年多次違法越南移民法規定，曾進出越南監獄6次。當他服完刑，在越南當地定居，2019年時他開始尋找事業合作夥伴。

在越南的期間，金順植和他的40歲越南女友開了一間工業機械進出口公司，該公司也向韓國出口花崗岩。

2020年初他在一家韓式料理餐廳認識中國人李天管，並商議毒品出口販售和運輸事宜，越南人黎洪武則負責供給毒品，金順植還找了他以前的獄友們一起參與販毒項目。

原本金順植將大量毒品藏在花崗岩中，利用他的花崗岩出口生意，準備用海路運毒到韓國，但最終在港口時遭警方逮捕，全案涉案人士多達21人，其中18人在近期被判處死刑。

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