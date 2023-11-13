胡志明市最大毒品案！韓國前警官涉案　18名毒品犯在越南被判死刑

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另外14人則因非法運輸、貯存和採購毒品等罪名被判處死刑。而涉案集團中只有3人逃過死劫，其中1名男子黎青義（音譯）犯案時還未滿18歲，遭判處15年有期徒刑。
涉案的前韓國警察金順植過去因違規行為遭韓國警察局開除，隨後他在2000年至2016年多次違法越南移民法規定，曾進出越南監獄6次。當他服完刑，在越南當地定居，2019年時他開始尋找事業合作夥伴。
在越南的期間，金順植和他的40歲越南女友開了一間工業機械進出口公司，該公司也向韓國出口花崗岩。
2020年初他在一家韓式料理餐廳認識中國人李天管，並商議毒品出口販售和運輸事宜，越南人黎洪武則負責供給毒品，金順植還找了他以前的獄友們一起參與販毒項目。
原本金順植將大量毒品藏在花崗岩中，利用他的花崗岩出口生意，準備用海路運毒到韓國，但最終在港口時遭警方逮捕，全案涉案人士多達21人，其中18人在近期被判處死刑。
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