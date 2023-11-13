日職／大王宣布結束旅日生涯！ 王柏融可望成台鋼打者支柱
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊「柏融大王」王柏融，今天透過社群網站宣布，自己將結束旅日生涯，並相當感謝火腿球團對其給予的照顧，讓他在異鄉生活感到溫暖，也強調這並非輕率的決定，而是經過了長時間的討論和思考。「我曾經反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入的交談。最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機。」王柏融在臉書寫到。
實習記者陳品翔／綜合報導
在中職替Lamigo桃猿效力4個球季的王柏融，是在2015年選秀會上以第一輪第4順位被Lamigo桃猿隊選進，進到球隊後打擊率每個賽季皆超過3成，在2016、2017賽季，打擊率更是分別為高得嚇人的0.414、0.407，也讓球迷稱他為「四割大王」。合計在中職4年，王柏融共繳出573支安打、86支全壘打、319分打點，打擊率0.386，優異成績也讓王柏融受到日職火腿隊青睞，於2019年以3年合約，總價約4億元日幣將他簽下。
來到日職打拼的王柏融，五年表現不像在中職時來得大殺四方，首年繳出打擊率0.255、78支安打、3發全壘打的成績。今年王柏融仍舊選擇在日本職棒打拼，並改與球隊簽下育成合約，在有限的42個打數中敲出10支安打，有1發的全壘打，打擊率為0.238。在日職的5年生涯裡，王柏融共計在719個打席中擊出169支安打，其中有15發的全壘打、97分打點，打擊率為0.235。
原先王柏融若回歸中職，將依聯盟相關規定回歸母隊樂天桃猿，但在旅美大物林子偉回歸中職後，原先在選秀會上被台鋼雄鷹選中，但之後台鋼與樂天達成交易共識，樂天將藍寅倫、翁瑋均、王溢正，以及王柏融回歸的優先議約權送往台鋼，向台鋼換來選秀狀元林子偉。
如今王柏融若無意外將在下個賽季回歸中職，也將轉投新球隊台鋼雄鷹，回到昔日教頭洪一中的麾下，王柏融這樣經驗豐富的打者，預期將扛下台鋼的中心打線重責，也能夠帶領台鋼的小鷹們成長，傳遞旅日多年來的經驗。