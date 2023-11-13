遊戲橘子周年慶「BIG GAMA大數橘」登場！解任務抽iPhone 15、PS5
遊戲橘子年度周年慶「BIG GAMA大數橘」今（13）日開跑，本次活動運用生動有趣的短影音揭曉七款遊戲年度數據「爹塔」（Data），更首度提供「年度成長率」對比，讓玩家了解自己在遊戲中的成長變化。官方表示，11月13日至12月6日期間，玩家完成指定活動任務即可享有抽獎資格，有機會獲得 iPhone 15 Pro、Samsung Galaxy Z Fold 5 等多項大獎。
記者張志浩／綜合報導
年度盛會「BIG GAMA大數橘」11月13日開跑！首度推出個人數據「年度成長報告」
遊戲橘子於11月13日至12月6日展開周年慶「BIG GAMA大數橘」，將帶來玩家們最期待的遊戲「爹塔」（Data）大公開，此次將有七項遊戲產品參與：天堂、天堂M、新龍之谷、新楓之谷、絕對武力、艾爾之光、新瑪奇，將揭曉各款遊戲玩家最想知道的年度數據，包含全玩家擊殺的怪物數量、最多人遊玩的職業、每日平均登入時間等遊戲數據與beanfun! 遊戲服務簽到簿數據！更同步開放個人年度成長報告，首次推出「年度成長率」，讓玩家一次瀏覽今年與去年數據對比。
除了個人數據報表外，也將藉由短影音方式生動呈現各項遊戲的整體年度數據；遊戲橘子旗下原創角色 IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》中的「小橘編」也將出現在影音中，陪伴玩家一同揭曉遊戲成就。
好禮獎不完 完成指定活動就有機會獲得多項大獎
「BIG GAMA大數橘」活動將於11月13日至12月6日開跑，玩家完成指定任務，包含：登入遊戲帳號、分享年度數據影片、查看個人報告與11月30日前限時加碼至beanfun! 遊戲服務簽到簿完成簽到，每完成乙項任務可享乙次抽獎資格，有機會獲得iPhone 15 Pro、Samsung Galaxy Z Fold5、PS5 主機、無線藍芽耳機等多項大獎。