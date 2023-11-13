超級裘爺來了／NBA季中錦標賽能帶來全新刺激？球評李亦伸這樣說
美國職籃NBA在今年例行賽迎來新變革，首度在賽程中舉辦「季中錦標賽」，希望透過錦標賽的模式來增添話題。不過先前快艇隊後衛Bones Hyland在受訪時曾表示，自己也並不清楚季中錦標賽到底是什麼，而如今資深球評李亦伸將透過NOWnews今日新聞的網路直播節目《超級裘爺來了》，和球迷們解釋NBA季中錦標賽到底為何物，同時也在節目中建議NBA未來季中錦標賽應該如何進行，才能達到最好的效果，有興趣的球迷們不妨在每週一和週四中午12:30，鎖定《超級裘爺來了》，有任何問題也都可以即時在留言區提出，讓李亦伸為讀者們解惑NBA大小事。
實習記者陳品翔／綜合報導
對於季中錦標賽新制度的設立，李亦伸表示，他認為對於球隊或球員不會帶來太大的刺激。「或許為了最終獎金，部分球員會認真打，但頂薪球員未必會對於這部分的獎金感興趣，季中錦標賽和歐洲足球冠軍聯賽並不相同，它並不是一個獨立的賽事，而是在例行賽中間挑幾場出來打，所以還是有一點相異之處。」
李亦伸也認為，NBA也正在試水溫，若季中錦標賽能舉辦得越來越好，吸引更多贊助商投入，那麼或許往後就會持續舉辦。「如果未來三年(季中錦標賽)越來越好，收視越來越高、比賽變得更精采，那NBA可能會繼續舉辦下去。」
對於季中錦標賽舉辦的模式，球評李亦伸也給出了他獨到的見解。「季中錦標賽可以在例行賽開打大約30場後，挪出一個禮拜的空檔、在明星賽之前，由東區戰績最好的4支球隊，對陣西區戰績最好的4支球隊(或各取8隊)，不但可以提升比賽刺激程度，戰績不佳的球隊也可以評估自己球隊不足之處，進而在自由市場上補強自己需要的球員。」想出這樣賽制的李亦伸也不盡感嘆，開玩笑稱「自己是神！」