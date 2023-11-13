樂天總冠軍失利！李多慧承諾「會一直和你們在一起」 未來動向曝
樂天女孩韓籍成員李多慧，雖然提前飛回韓國工作，沒辦法在台灣大賽第七戰陪伴大家，但她一得知球隊落敗的消息後，也立刻在IG上作出回應，抱持著樂觀的精神勉勵球迷們，「我會一直和你們在一起！」似乎替未來動向留下伏筆。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（12）日晚間台灣大賽，樂天桃猿敗給味全龍，無緣摘下夢寐以求的總冠軍，也讓樂天女孩啦啦隊們淚灑球場。人在韓國的李多慧得知消息後，就不斷在IG上轉發粉絲們拍攝的畫面與照片，只見李多慧依舊親民，把限時動態塞滿，當中也不乏球迷們輸球後的心聲。
李多慧也在其中一段影片中寫下心聲，並勉勵球迷們，「我會一直和你們在一起，最感謝展現最精采比賽的選手們！一起應援的粉絲們也是最棒！」可以看到李多慧滿臉笑容的揮舞著旗幟，讓人看了相當療癒，彷彿難過悲傷的心情通通消失。
李多慧自今年來台加入樂天女孩後，立刻展現十足的親和力與敬業精神，原定上周五就要回到韓國工作，但因為太想看到球隊封王拋彩帶的場景，便決定延後行程，改買機票，選擇在台灣多待兩天，此舉讓廣大球迷們紛紛大讚，「真的很有心！」至於明年還會不會繼續應援？樂天桃猿球團則回應，努力洽談中。
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