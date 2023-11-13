Tiffany Blue小藍盒變「寶可夢珠寶球」！黃金鑽石皮卡丘超狂亮相

「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，以Pokémon經典6大角色作為設計主角，打造項鍊及鏈墜等9款珠寶設計。主打霧黑純銀鏈墜作品，並鑲嵌鑽石於皮卡丘Pikachu、小火龍Charmander、傑尼龜Squirtle、胖丁Jigglypuff、卡拉卡拉Cubone與夢幻Mew身上，及多款霧黑純銀項鍊。
其中最吸睛的莫過於，一款18K黃金皮卡丘Pikachu鑲鑽項鍊，呼應其標誌性的黃色形象，搭配了大小兩種尺寸的鏈墜，裝載於Tiffany Blue® Poké Ball精靈球；而霧黑純銀作品則以Tiffany & Arsham Studio & Pokémon Blue Box作為包裝。
Daniel Arsham擅長以想像中的未來考古視角，重新詮釋日常物品，循「Future Relics」美學精神進行的設計掀起不少話題。「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，創作靈感源於Arsham的2022日本東京藝術展《A Ripple in Time》，展場內陳列出各種Pokémon藝術創作，他以全新角度詮釋寶可夢Pokémon形象，表示「以Pokémon與Tiffany來說，本身就具有文化上的經典意義。」
「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，將在今年12月於Tiffany & Co.紐約旗艦店Landmark、東京表參道專門店以及北美與日本的 Tiffany.com正式展售。