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Tiffany Blue小藍盒變「寶可夢珠寶球」！黃金鑽石皮卡丘超狂亮相

▲Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham，把Tiffany Blue小藍盒變成寶可夢珠寶球！The Pokémon Company黃金鑽石皮卡丘超狂亮相。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham，把Tiffany Blue小藍盒變成寶可夢珠寶球！The Pokémon Company黃金鑽石皮卡丘超狂亮相。（圖／Tiffany & Co.提供）

記者蕭涵云/綜合報導

寶可夢迷瘋掉！Tiffany & Co.竟把Tiffany Blue小藍盒變成「寶可夢珠寶球」！頂級奢華的「黃金鑽石皮卡丘」也超狂亮相。Tiffany & Co. 攜手當代藝術家Daniel Arsham又一最新力作！推出The Pokémon Company寶可夢系列三方聯乘之作。

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Tiffany & Co.蒂芙尼與當代藝術家Daniel Arsham，繼雕塑品搭配限量聯名手鐲歡慶Lock系列後，又宣布與全球頂級遊戲IP寶可夢Pokémon合作，三方聯乘「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，竟把Tiffany & Co.經典Tiffany Blue小藍盒變成「寶可夢珠寶球」，精靈球染上夢幻的蒂芙尼藍色，讓人忍不住想尖叫。

▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列。（圖／Tiffany & Co.提供）
「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，以Pokémon經典6大角色作為設計主角，打造項鍊及鏈墜等9款珠寶設計。主打霧黑純銀鏈墜作品，並鑲嵌鑽石於皮卡丘Pikachu、小火龍Charmander、傑尼龜Squirtle、胖丁Jigglypuff、卡拉卡拉Cubone與夢幻Mew身上，及多款霧黑純銀項鍊。

▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列 - 皮卡丘 Pikachu18K金鑲鑽鍊墜(大)。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列 - 皮卡丘 Pikachu 18K金鑲鑽鍊墜(大)。（圖／Tiffany & Co.提供）
其中最吸睛的莫過於，一款18K黃金皮卡丘Pikachu鑲鑽項鍊，呼應其標誌性的黃色形象，搭配了大小兩種尺寸的鏈墜，裝載於Tiffany Blue® Poké Ball精靈球；而霧黑純銀作品則以Tiffany & Arsham Studio & Pokémon Blue Box作為包裝。

▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列 純銀鑲鑽項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列 純銀鑲鑽項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
Daniel Arsham擅長以想像中的未來考古視角，重新詮釋日常物品，循「Future Relics」美學精神進行的設計掀起不少話題。「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，創作靈感源於Arsham的2022日本東京藝術展《A Ripple in Time》，展場內陳列出各種Pokémon藝術創作，他以全新角度詮釋寶可夢Pokémon形象，表示「以Pokémon與Tiffany來說，本身就具有文化上的經典意義。」

▲Daniel Arsham佩戴18K黃金皮卡丘Pikachu鑲鑽項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Daniel Arsham佩戴18K黃金皮卡丘Pikachu鑲鑽項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon聯名系列純銀鑲鑽鍊墜，左起：卡拉卡拉Cubone、皮卡丘Pikachu、傑尼龜 Squirtle。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon聯名系列純銀鑲鑽鍊墜，左起：卡拉卡拉Cubone、皮卡丘Pikachu、傑尼龜 Squirtle。（圖／Tiffany & Co.提供）
「Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列」，將在今年12月於Tiffany & Co.紐約旗艦店Landmark、東京表參道專門店以及北美與日本的 Tiffany.com正式展售。

▲Tiffany & Co. x Arsham Studio青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品與限量聯名手鐲。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲Tiffany & Co. x Arsham Studio青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品與限量聯名手鐲。（圖／Tiffany & Co.提供）
此前則有丹麥皇室精品喬治傑生GEORG JENSEN，攜手概念針織品牌A. Roege Hover，限量聯名現代究極之美的MOONLIGHT GRAPES膠囊系列珠寶。將源於喬治傑生大師原創銀雕藝作的標誌性月光葡萄珠寶符碼，注入編織美學於珠寶設計中，以規律的線性排列組合，創造出簡練時髦的項鍊、耳環、胸針、手鍊、戒指等珠寶首飾。

▲Kiwi演藝GEORG JENSEN X A. Roege Hover 聯名膠囊系列戒指、耳環與項鍊。（圖／GEORG JENSEN提供）
▲Kiwi演藝GEORG JENSEN X A. Roege Hover 聯名膠囊系列戒指、耳環與項鍊。（圖／GEORG JENSEN提供）


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