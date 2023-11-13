正妹女大生接日本餐館！爸爸竟是「台灣傳奇球員」 郭俊麟也現身
好厲害的女大生！近期位於千葉縣松戶市的中式料理店「中華東東」知名度大增，因為老闆以及掌廚者是兩名超漂亮的女大學生，更沒想到的是，其中一位女生竟是「台灣傳奇球員」許銘傑的女兒，而富邦悍將好手郭俊麟也在近期到場支持。
記者潘毅／綜合報導
近期一段「中華東東」的訪談影片在台灣論壇上爆紅，店主池田穗香超級年輕，因為爺爺得了癌症，讓她下定決心接手餐廳，更邀請青梅竹馬娟娟掌廚，兩位女大生就這樣扛起了一間店的存續。
主要負責掌廚的娟娟，其實是台灣人，當時她收到穗香的邀請時，正好考上了附近千葉縣的一所大學，但父母當時正打算要回台灣，但她決定留在日本，力挺閨密穗香。
不過影片拍攝過程中，發現店裡面的裝飾中，竟然有一件台灣球員的球衣懸掛在牆上，仔細一看更發現，這件00號衣服是「貓仔」許銘傑的球衣，讓不少球迷們推測：「娟娟的爸爸是許銘傑」。
而在11月9日時，中華東東的IG上也發出一張照片，是前西武獅隊、現富邦悍將投手郭俊麟與娟娟的合照，娟娟更在文章中表示：「以前我和父親以及郭俊麟選手3人，經常一起出去吃飯，一段時間沒見了，所以很高興見到他，我還得到了他的簽名」，而這張照片也再度讓球迷的推論得到實證。
對此，許銘傑也向《NOWnews》表示，看到她很努力也很開心，當時就有跟她說會蠻辛苦的，她也知道邊打工邊唸書實在不容易，有空也是會利用時間去看她，畢竟這是她自己選擇的路，知道她生意不錯，也為她感到開心，希望她繼續努力。