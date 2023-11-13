今日來講股／鮑爾「放鷹」別怕　新一周「防禦股」這2族群降風險

財經小辭典／ETF超夯「像限定口味漢堡」　一口咬下小心也有風險

▲ETF雖然可以分散風險，但流動性不佳或單位淨值太低的ETF也可能會面臨「下市」的狀況！（圖／NOWnews資料照片）
▲ETF雖然可以分散風險，但流動性不佳或單位淨值太低的ETF也可能會面臨「下市」的狀況！（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

根據今（2023）年11月3日數據統計，最新一周ETF受益人增加的台股ETF有28檔，共增加6.2萬人，總受益人也連續14周創新高，來到584萬多人，統計今年以來增加168萬人。為什麼ETF那麼夯？ETF在投資上有什麼優勢？跟一般基金有何不同？最適合什麼樣的投資人？但小心，ETF雖然可以分散風險，但流動性不佳或單位淨值太低的ETF也可能會面臨「下市」的狀況！

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ETF全名是Exchange Traded Funds，中文為指數股票型基金，投資目標是追蹤指數表現，概念上是把指數裡的一籃子成分股全部放進基金的投資組合內，然後將投資組合切成很多張單價比較便宜的受益憑證，在交易所上市，用市價買賣，等於買一張ETF就能買到一籃子股票，又或著有人把ETF看成是「限定口味」的漢堡，能「一口咬下多家優質公司」，風險也比較分散。

ETF與一般共同基金最大的不同就是管理方式，共同基金的投資目標是績效要「打敗大盤」，所以基金經理人必須主動選股跟加減碼來達成目標，這樣的方式為「主動式管理」。而ETF的投資目標是追蹤「標的指數」表現，因此ETF的基金經理人不會主動操作，而是按照指數裡的成分股跟比重來建置投資組合，稱為「被動式管理」。

買賣ETF方式跟買賣股票一樣，只要在證券商有股票交易帳戶，透過臨櫃、電話或網路都可以下單。ETF的投資優勢包括盤中隨時買賣，流動性高，也因為是一籃子股票，所以可以分散風險，跟「主動式管理」的基金相比，也減少了人為的判斷與干預，且ETF管理費較基金低，因ETF為被動式管理所需管理費較少，也因此近幾年，ETF成為股市小白與存股族的首選。

不過，投資人也要特別注意，一檔ETF若受到市場青睞，投資人可能有買貴的風險，股價可能高於其本身的價值，再來是流動性不佳、規模太小或單位淨值太低的ETF也可能會面臨「下市」風險，屆時遭下市的ETF必須遵循清算流程，投資人通常會在事前收到清算通知，證交所會公告暫停交易，做最後基金資產淨值的清算，最後ETF投資者可以拿回清算的金額，不同於股票下市就變壁紙的情況。


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