財經小辭典／ETF超夯「像限定口味漢堡」　一口咬下小心也有風險

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ETF與一般共同基金最大的不同就是管理方式，共同基金的投資目標是績效要「打敗大盤」，所以基金經理人必須主動選股跟加減碼來達成目標，這樣的方式為「主動式管理」。而ETF的投資目標是追蹤「標的指數」表現，因此ETF的基金經理人不會主動操作，而是按照指數裡的成分股跟比重來建置投資組合，稱為「被動式管理」。
買賣ETF方式跟買賣股票一樣，只要在證券商有股票交易帳戶，透過臨櫃、電話或網路都可以下單。ETF的投資優勢包括盤中隨時買賣，流動性高，也因為是一籃子股票，所以可以分散風險，跟「主動式管理」的基金相比，也減少了人為的判斷與干預，且ETF管理費較基金低，因ETF為被動式管理所需管理費較少，也因此近幾年，ETF成為股市小白與存股族的首選。
不過，投資人也要特別注意，一檔ETF若受到市場青睞，投資人可能有買貴的風險，股價可能高於其本身的價值，再來是流動性不佳、規模太小或單位淨值太低的ETF也可能會面臨「下市」風險，屆時遭下市的ETF必須遵循清算流程，投資人通常會在事前收到清算通知，證交所會公告暫停交易，做最後基金資產淨值的清算，最後ETF投資者可以拿回清算的金額，不同於股票下市就變壁紙的情況。